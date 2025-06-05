https://ria.ru/20250605/vrach-2020997360.html

Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов

Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов - РИА Новости, 05.06.2025

Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов

Часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника, а... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:48:00+03:00

2025-06-05T03:48:00+03:00

2025-06-05T10:53:00+03:00

общество

здоровье - общество

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99151/82/991518207_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_909bb4c5bd0a1281499ab46e3515ad9c.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, рассказала РИА Новости педиатр Европейского медицинского центра Виктория Власова. "Экзаменационный стресс – одна из самых распространенных причин, которая вызывает психическое напряжение у подростков в период выпускных экзаменов. Очень часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника", - рассказала Власова. По её словам, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, отмечаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. "Среди неблагоприятных факторов подготовки к экзаменам – интенсивная умственная деятельность, повышенная статическая нагрузка, нехватка двигательной активности, нарушение режима сна, неправильное питание и эмоциональные переживания, связанные с предстоящей сдачей экзаменов", - рассказала педиатр. Врач отметила, что во время сдачи экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут появляться головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением – боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели не сразу возвращаются в норму. Требуется несколько дней, чтобы эти параметры вернулись к исходным значениям. "Появление этих симптомов не помогает улучшить результаты экзаменов, так как ведет к снижению когнитивных функций. На фоне стресса изменяется работа гиппокампа, который отвечает за память и обучение. Поэтому стойкое освоение навыков происходит значительно медленнее и фиксируется в памяти на непродолжительный срок. А длительная тревожность снижает способность к концентрации и анализу информации. Во время экзамена логическое мышление нарушается на фоне стресса", - рассказала Власова. Собеседница агентства отметила, что часто родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.

https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html

https://ria.ru/20250424/nauka-2012952539.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, социальный навигатор, детские вопросы