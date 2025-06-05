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Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов - РИА Новости, 05.06.2025
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03:48 05.06.2025 (обновлено: 10:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vrach-2020997360.html
Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов
Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов - РИА Новости, 05.06.2025
Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов
Часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника, а... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:48:00+03:00
2025-06-05T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, рассказала РИА Новости педиатр Европейского медицинского центра Виктория Власова. "Экзаменационный стресс – одна из самых распространенных причин, которая вызывает психическое напряжение у подростков в период выпускных экзаменов. Очень часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника", - рассказала Власова. По её словам, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, отмечаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. "Среди неблагоприятных факторов подготовки к экзаменам – интенсивная умственная деятельность, повышенная статическая нагрузка, нехватка двигательной активности, нарушение режима сна, неправильное питание и эмоциональные переживания, связанные с предстоящей сдачей экзаменов", - рассказала педиатр. Врач отметила, что во время сдачи экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут появляться головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением – боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели не сразу возвращаются в норму. Требуется несколько дней, чтобы эти параметры вернулись к исходным значениям. "Появление этих симптомов не помогает улучшить результаты экзаменов, так как ведет к снижению когнитивных функций. На фоне стресса изменяется работа гиппокампа, который отвечает за память и обучение. Поэтому стойкое освоение навыков происходит значительно медленнее и фиксируется в памяти на непродолжительный срок. А длительная тревожность снижает способность к концентрации и анализу информации. Во время экзамена логическое мышление нарушается на фоне стресса", - рассказала Власова. Собеседница агентства отметила, что часто родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.
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Врач рассказала о рисках для здоровья подростков во время экзаменов

Педиатр Власова: экзаменационный стресс может стать причиной повышения давления

© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Fotolia / Rido
Измерение артериального давления . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника, а экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков, рассказала РИА Новости педиатр Европейского медицинского центра Виктория Власова.
"Экзаменационный стресс – одна из самых распространенных причин, которая вызывает психическое напряжение у подростков в период выпускных экзаменов. Очень часто экзамен становится психотравмирующим событием, которое оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную систему выпускника", - рассказала Власова.
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По её словам, экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, может стать причиной дальнейшего стойкого повышения артериального давления у подростков. Кроме того, отмечаются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.
"Среди неблагоприятных факторов подготовки к экзаменам – интенсивная умственная деятельность, повышенная статическая нагрузка, нехватка двигательной активности, нарушение режима сна, неправильное питание и эмоциональные переживания, связанные с предстоящей сдачей экзаменов", - рассказала педиатр.
Врач отметила, что во время сдачи экзаменов значительно повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень мышечного и психоэмоционального напряжения. У подростка могут появляться головные боли, вплоть до мигреней, проблемы с пищеварением – боли в животе, неустойчивый стул. А после сдачи экзамена физиологические показатели не сразу возвращаются в норму. Требуется несколько дней, чтобы эти параметры вернулись к исходным значениям.
"Появление этих симптомов не помогает улучшить результаты экзаменов, так как ведет к снижению когнитивных функций. На фоне стресса изменяется работа гиппокампа, который отвечает за память и обучение. Поэтому стойкое освоение навыков происходит значительно медленнее и фиксируется в памяти на непродолжительный срок. А длительная тревожность снижает способность к концентрации и анализу информации. Во время экзамена логическое мышление нарушается на фоне стресса", - рассказала Власова.
Собеседница агентства отметила, что часто родители отмечают эмоциональные изменения у подростков. Они сталкиваются с выраженной раздражительностью и снижением мотивации, а страх перед экзаменами заставляет откладывать подготовку.
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