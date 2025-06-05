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Российские военные вывезли из Сумской области американские танки - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 05.06.2025 (обновлено: 10:19 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/voennye-2021034242.html
Российские военные вывезли из Сумской области американские танки
Российские военные вывезли из Сумской области американские танки - РИА Новости, 05.06.2025
Российские военные вывезли из Сумской области американские танки
Российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные американские танки Abrams, бронетранспортёры International MaxxPro, бронемашину... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:15:00+03:00
2025-06-05T10:19:00+03:00
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные американские танки Abrams, бронетранспортёры International MaxxPro, бронемашину Stryker, а также ремонтно-эвакуационную машину Challenger, сообщили в Минобороны РФ. "На границе Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" эвакуировали уничтоженную иностранную технику украинских националистов... Среди захваченных образцов - два танка M1 Abrams, два бронетранспортёра International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что эвакуация боевых трофеев с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия дронов и взрывоопасных предметов, а затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач.
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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Российские военные вывезли из Сумской области американские танки

МО: российские военные вывезли из Сумской области уничтоженные танки Abrams

© РИА НовостиТрофейный американский танк M1 Abrams на выставке поверженной западной военной техники на Поклонной горе
Трофейный американский танк M1 Abrams на выставке поверженной западной военной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
Трофейный американский танк M1 Abrams на выставке поверженной западной военной техники на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные американские танки Abrams, бронетранспортёры International MaxxPro, бронемашину Stryker, а также ремонтно-эвакуационную машину Challenger, сообщили в Минобороны РФ.
"На границе Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" эвакуировали уничтоженную иностранную технику украинских националистов... Среди захваченных образцов - два танка M1 Abrams, два бронетранспортёра International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что эвакуация боевых трофеев с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия дронов и взрывоопасных предметов, а затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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