https://ria.ru/20250605/vlasti-2021051965.html

Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага

Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага - РИА Новости, 05.06.2025

Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага

Власти Калужской области считают, что после таких инцидентов, как в Обнинске, где дети топтали флаг в виде георгиевской ленты, надо прекращать гражданство, но... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:46:00+03:00

2025-06-05T11:46:00+03:00

2025-06-05T11:46:00+03:00

россия

калужская область

обнинск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016553561_0:293:337:483_1920x0_80_0_0_61f5fde788a1544ea6360717f5e18bb8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Власти Калужской области считают, что после таких инцидентов, как в Обнинске, где дети топтали флаг в виде георгиевской ленты, надо прекращать гражданство, но данный вопрос в компетенции правоохранительных органов, заявил РИА Новости министр внутренней политики региона Олег Калугин. Десятого мая СУСК РФ по Калужской области сообщило, что проводит проверку после публикации в соцсетях информации о том, что в Обнинске "несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы". Отмечалось, что с детьми и их родителями проводятся процессуальные действия. Позже в СУСК было возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Кроме того, в рамках расследования дела по статье 293 УК РФ (халатность) следователи выясняют законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних. "Я согласен с позицией губернатора. Конечно же, за такие действия надо прекращать гражданство. Это наша позиция, позиция гражданского общества региона. Но мы здесь ничего сделать не можем, это компетенция правоохранителей. И пока ведется следствие, в этот процесс вмешиваться не стоит", - сказал Калугин. Он рассказал, что семьи детей получили гражданство России по упрощенной схеме в рамках программы по переселению соотечественников, действие которой в регионе было приостановлено. "Программа была хорошая. Мы 90 тысяч реальных соотечественников привлекли по ней. Но потом их источник иссяк, и к нам стали прибывать совсем не соотечественники, люди другой культуры, я бы даже сказал, люди низкой культуры в основном", - рассказал министр. Он подчеркнул, что после содеянного детьми не имеет значения, кто их родители. "Родители фактически обозвали Россию кормушкой. То есть отношение к стране совершенно четкое. Поэтому дальше о чем уже говорить? Позиция региона совершенно четкая – содеянное просто ужасно, но и реакция родителей, которые за своих чад просили извинения, она тоже, мягко скажем, нехороша", - подчеркнул Калугин. Он рассказал, что одна семья покинула Россию, а вторая готовится к выезду. "Но это не имеет никакого значения. Потому что они граждане России. Уехали или не уехали – это вопрос вторичный, даже десятеричный. Они когда угодно могут уехать и когда угодно приехать. Поэтому надо прекращать гражданство", - сказал собеседник агентства. Сразу после инцидента в соцсетях, в частности, в Telegram-канале "Типичный Обнинск" появились видео с извинениями. На первом видео мама одного из мальчиков говорит: "Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России". По ее словам, "надо быть благодарным той земле, на которой ты живешь и ешь чей хлеб". На втором видео мальчик стоит рядом с отцом, но прощения просит сам. "Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране", - сказал ребенок.

https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html

https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020782421.html

россия

калужская область

обнинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калужская область, обнинск, происшествия