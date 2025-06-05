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Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага - РИА Новости, 05.06.2025
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11:46 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/vlasti-2021051965.html
Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага
Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага - РИА Новости, 05.06.2025
Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага
Власти Калужской области считают, что после таких инцидентов, как в Обнинске, где дети топтали флаг в виде георгиевской ленты, надо прекращать гражданство, но... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:46:00+03:00
2025-06-05T11:46:00+03:00
россия
калужская область
обнинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Власти Калужской области считают, что после таких инцидентов, как в Обнинске, где дети топтали флаг в виде георгиевской ленты, надо прекращать гражданство, но данный вопрос в компетенции правоохранительных органов, заявил РИА Новости министр внутренней политики региона Олег Калугин. Десятого мая СУСК РФ по Калужской области сообщило, что проводит проверку после публикации в соцсетях информации о том, что в Обнинске "несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы". Отмечалось, что с детьми и их родителями проводятся процессуальные действия. Позже в СУСК было возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Кроме того, в рамках расследования дела по статье 293 УК РФ (халатность) следователи выясняют законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних. "Я согласен с позицией губернатора. Конечно же, за такие действия надо прекращать гражданство. Это наша позиция, позиция гражданского общества региона. Но мы здесь ничего сделать не можем, это компетенция правоохранителей. И пока ведется следствие, в этот процесс вмешиваться не стоит", - сказал Калугин. Он рассказал, что семьи детей получили гражданство России по упрощенной схеме в рамках программы по переселению соотечественников, действие которой в регионе было приостановлено. "Программа была хорошая. Мы 90 тысяч реальных соотечественников привлекли по ней. Но потом их источник иссяк, и к нам стали прибывать совсем не соотечественники, люди другой культуры, я бы даже сказал, люди низкой культуры в основном", - рассказал министр. Он подчеркнул, что после содеянного детьми не имеет значения, кто их родители. "Родители фактически обозвали Россию кормушкой. То есть отношение к стране совершенно четкое. Поэтому дальше о чем уже говорить? Позиция региона совершенно четкая – содеянное просто ужасно, но и реакция родителей, которые за своих чад просили извинения, она тоже, мягко скажем, нехороша", - подчеркнул Калугин. Он рассказал, что одна семья покинула Россию, а вторая готовится к выезду. "Но это не имеет никакого значения. Потому что они граждане России. Уехали или не уехали – это вопрос вторичный, даже десятеричный. Они когда угодно могут уехать и когда угодно приехать. Поэтому надо прекращать гражданство", - сказал собеседник агентства. Сразу после инцидента в соцсетях, в частности, в Telegram-канале "Типичный Обнинск" появились видео с извинениями. На первом видео мама одного из мальчиков говорит: "Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России". По ее словам, "надо быть благодарным той земле, на которой ты живешь и ешь чей хлеб". На втором видео мальчик стоит рядом с отцом, но прощения просит сам. "Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране", - сказал ребенок.
https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html
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россия, калужская область, обнинск, происшествия
Россия, Калужская область, Обнинск, Происшествия
Калужские власти призвали лишать гражданства за осквернение флага

Калугин призвал лишать гражданства за надругательство над флагом

© Фото : соцсетиДвое подростков осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск
Двое подростков осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : соцсети
Двое подростков осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Власти Калужской области считают, что после таких инцидентов, как в Обнинске, где дети топтали флаг в виде георгиевской ленты, надо прекращать гражданство, но данный вопрос в компетенции правоохранительных органов, заявил РИА Новости министр внутренней политики региона Олег Калугин.
Десятого мая СУСК РФ по Калужской области сообщило, что проводит проверку после публикации в соцсетях информации о том, что в Обнинске "несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы". Отмечалось, что с детьми и их родителями проводятся процессуальные действия. Позже в СУСК было возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Кроме того, в рамках расследования дела по статье 293 УК РФ (халатность) следователи выясняют законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних.
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"Я согласен с позицией губернатора. Конечно же, за такие действия надо прекращать гражданство. Это наша позиция, позиция гражданского общества региона. Но мы здесь ничего сделать не можем, это компетенция правоохранителей. И пока ведется следствие, в этот процесс вмешиваться не стоит", - сказал Калугин.
Он рассказал, что семьи детей получили гражданство России по упрощенной схеме в рамках программы по переселению соотечественников, действие которой в регионе было приостановлено. "Программа была хорошая. Мы 90 тысяч реальных соотечественников привлекли по ней. Но потом их источник иссяк, и к нам стали прибывать совсем не соотечественники, люди другой культуры, я бы даже сказал, люди низкой культуры в основном", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что после содеянного детьми не имеет значения, кто их родители. "Родители фактически обозвали Россию кормушкой. То есть отношение к стране совершенно четкое. Поэтому дальше о чем уже говорить? Позиция региона совершенно четкая – содеянное просто ужасно, но и реакция родителей, которые за своих чад просили извинения, она тоже, мягко скажем, нехороша", - подчеркнул Калугин.
Он рассказал, что одна семья покинула Россию, а вторая готовится к выезду. "Но это не имеет никакого значения. Потому что они граждане России. Уехали или не уехали – это вопрос вторичный, даже десятеричный. Они когда угодно могут уехать и когда угодно приехать. Поэтому надо прекращать гражданство", - сказал собеседник агентства.
Сразу после инцидента в соцсетях, в частности, в Telegram-канале "Типичный Обнинск" появились видео с извинениями. На первом видео мама одного из мальчиков говорит: "Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России". По ее словам, "надо быть благодарным той земле, на которой ты живешь и ешь чей хлеб". На втором видео мальчик стоит рядом с отцом, но прощения просит сам. "Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране", - сказал ребенок.
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