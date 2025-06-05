https://ria.ru/20250605/vizit-2020990332.html

"Тайный переговорщик": в Раде осмеяли главу офиса Зеленского за визит в США

"Тайный переговорщик": в Раде осмеяли главу офиса Зеленского за визит в США - РИА Новости, 05.06.2025

"Тайный переговорщик": в Раде осмеяли главу офиса Зеленского за визит в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается создать вокруг себя образ посредника мировой истории и тайного переговорщика, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:20:00+03:00

2025-06-05T01:20:00+03:00

2025-06-05T01:21:00+03:00

в мире

андрей ермак

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артем дмитрук

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сша

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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается создать вокруг себя образ посредника мировой истории и тайного переговорщика, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Есть особая каста людей — они делают фото возле Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома. И обязательно подписывают: "Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы", — написал он.Парламентарий отметил, что встречи могло и не быть, но достаточно сделать фотографию, чтобы люди поверили."Главное — выложить фото, чтобы все подумали: вот он, властелин кулуаров, тайный переговорщик, посредник мировой истории", — заключил Дмитрук.Во вторник Ермак сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. В группу также вошли представители министерства обороны страны. Во время визита Ермак встретился с несколькими американскими политиками, в том числе с госсекретарем Марко Рубио.

https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html

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в мире, андрей ермак, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, сша, украина