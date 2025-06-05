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В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 05.06.2025 (обновлено: 13:59 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html
В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине
В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине - РИА Новости, 05.06.2025
В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу назвала безумием политику канцлера Германии Фридриха Мерца по... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:59:00+03:00
2025-06-05T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
фридрих мерц
германия
алиса вайдель
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу назвала безумием политику канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине. "Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — сказала она.Вайдель отметила, что немцы не хотят финансово поддерживать Украину и не хотят, чтобы немецкое оружие поставлялось Киеву.В конце мая Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250605/pistorius-2021051305.html
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в мире, украина, фридрих мерц, германия, алиса вайдель, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Фридрих Мерц, Германия, Алиса Вайдель, Россия
В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине

Вайдель назвала политику Мерца по России и Украине безумием

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу назвала безумием политику канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине.

"Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — сказала она.
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Вайдель отметила, что немцы не хотят финансово поддерживать Украину и не хотят, чтобы немецкое оружие поставлялось Киеву.
В конце мая Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.

Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФридрих МерцГерманияАлиса ВайдельРоссия
 
 
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