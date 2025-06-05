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В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине

В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине - РИА Новости, 05.06.2025

В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу назвала безумием политику канцлера Германии Фридриха Мерца по... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу назвала безумием политику канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине. "Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — сказала она.Вайдель отметила, что немцы не хотят финансово поддерживать Украину и не хотят, чтобы немецкое оружие поставлялось Киеву.В конце мая Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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