В Германии забили тревогу из-за решения Мерца по Украине
Вайдель назвала политику Мерца по России и Украине безумием
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью блогеру Марио Науфалу назвала безумием политику канцлера Германии Фридриха Мерца по России и Украине.
"Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — сказала она.
"Немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня. Вы понимаете, насколько это безумно?" — сказала она.
Вайдель отметила, что немцы не хотят финансово поддерживать Украину и не хотят, чтобы немецкое оружие поставлялось Киеву.
В конце мая Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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