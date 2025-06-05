https://ria.ru/20250605/ukraina-2021111104.html
На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела
На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела - РИА Новости, 05.06.2025
На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит ложные уголовные дела на полицейских в Харьковской области за сотрудничество с Россией на фоне нехватки пленных для... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:20:00+03:00
2025-06-05T15:20:00+03:00
2025-06-05T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заводит ложные уголовные дела на полицейских в Харьковской области за сотрудничество с Россией на фоне нехватки пленных для последующего обмена с РФ, сообщил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, СБУ опасается перехода сотрудников национальной полиции Харьковской области на сторону РФ и освобождения региона, поэтому силовики ведут работу по выявлению полицейских, которые негативно отзываются о действиях украинских властей. "Особую остроту ситуации придает отсутствие у киевского режима достаточного количества военнопленных, пригодных для обменных процедур. В связи с этим украинские власти вынуждены искусственно пополнять обменный фонд, присваивая статус военнопленных лицам, осужденным по сфабрикованным политическим обвинениям", - сказал Лисняк. По его данным, один из агентов СБУ был внедрен в харьковскую полицию, который пишет ложные доносы на коллег, чтобы обвинить их в связях с Россией. Информацию он передает кураторам, затем СБУ задерживает полицейских и увозит в неизвестном направлении. Если люди возвращаются, то с увечьями, о причинах которых полицейским запрещено говорить под угрозой увольнения или отправки на фронт. "Принятые меры свидетельствуют о деструктивной политике киевских властей, направленной на подавление инакомыслия и ужесточение контроля над правоохранительной системой в условиях нарастающего кризиса легитимности", - добавил Лисняк.
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в мире, россия, харьковская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела
На харьковских полицейских заводят фейковые дела ради пополнения обменного фонда
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заводит ложные уголовные дела на полицейских в Харьковской области за сотрудничество с Россией на фоне нехватки пленных для последующего обмена с РФ, сообщил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, СБУ
опасается перехода сотрудников национальной полиции Харьковской области
на сторону РФ
и освобождения региона, поэтому силовики ведут работу по выявлению полицейских, которые негативно отзываются о действиях украинских властей.
"Особую остроту ситуации придает отсутствие у киевского режима достаточного количества военнопленных, пригодных для обменных процедур. В связи с этим украинские власти вынуждены искусственно пополнять обменный фонд, присваивая статус военнопленных лицам, осужденным по сфабрикованным политическим обвинениям", - сказал Лисняк.
По его данным, один из агентов СБУ был внедрен в харьковскую полицию, который пишет ложные доносы на коллег, чтобы обвинить их в связях с Россией. Информацию он передает кураторам, затем СБУ задерживает полицейских и увозит в неизвестном направлении. Если люди возвращаются, то с увечьями, о причинах которых полицейским запрещено говорить под угрозой увольнения или отправки на фронт.
"Принятые меры свидетельствуют о деструктивной политике киевских властей, направленной на подавление инакомыслия и ужесточение контроля над правоохранительной системой в условиях нарастающего кризиса легитимности", - добавил Лисняк.