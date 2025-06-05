https://ria.ru/20250605/ukraina-2021111104.html

На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела

На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела - РИА Новости, 05.06.2025

На харьковских полицейских стали заводить фейковые дела

Служба безопасности Украины (СБУ) заводит ложные уголовные дела на полицейских в Харьковской области за сотрудничество с Россией на фоне нехватки пленных для... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:20:00+03:00

2025-06-05T15:20:00+03:00

2025-06-05T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заводит ложные уголовные дела на полицейских в Харьковской области за сотрудничество с Россией на фоне нехватки пленных для последующего обмена с РФ, сообщил журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, СБУ опасается перехода сотрудников национальной полиции Харьковской области на сторону РФ и освобождения региона, поэтому силовики ведут работу по выявлению полицейских, которые негативно отзываются о действиях украинских властей. "Особую остроту ситуации придает отсутствие у киевского режима достаточного количества военнопленных, пригодных для обменных процедур. В связи с этим украинские власти вынуждены искусственно пополнять обменный фонд, присваивая статус военнопленных лицам, осужденным по сфабрикованным политическим обвинениям", - сказал Лисняк. По его данным, один из агентов СБУ был внедрен в харьковскую полицию, который пишет ложные доносы на коллег, чтобы обвинить их в связях с Россией. Информацию он передает кураторам, затем СБУ задерживает полицейских и увозит в неизвестном направлении. Если люди возвращаются, то с увечьями, о причинах которых полицейским запрещено говорить под угрозой увольнения или отправки на фронт. "Принятые меры свидетельствуют о деструктивной политике киевских властей, направленной на подавление инакомыслия и ужесточение контроля над правоохранительной системой в условиях нарастающего кризиса легитимности", - добавил Лисняк.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2019886433.html

https://ria.ru/20250528/vsu-2019593085.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьковская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины