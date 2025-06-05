https://ria.ru/20250605/ukraina-2021100740.html
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир - РИА Новости, 05.06.2025
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир
Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:37:00+03:00
2025-06-05T14:37:00+03:00
2025-06-05T14:37:00+03:00
в мире
украина
павел кириленко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_15d0bc1fc4784e55640d121bae7cb854.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В ведомстве напомнили, что это уже не первое обвинение Кириленко. Он обвиняется также в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020–2023 годы. "НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила руководителя антимонопольного комитета Украины... в недекларировании имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По данным ведомства, Кириленко не указал в своей электронной декларации за прошлый год 20 объектов недвижимости и дорогой автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Кроме того, правоохранители предъявили обвинение его супруге, которой инкриминируют пособничество в незаконном обогащении. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017623941.html
https://ria.ru/20250528/vsu-2019593085.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a9a5604db588751a2bb93ce0f36fa6ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, павел кириленко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Павел Кириленко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир
Глава антимонопольного комитета Украины Кириленко не задекларировал 20 квартир