https://ria.ru/20250605/ukraina-2021100740.html

Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир

Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир - РИА Новости, 05.06.2025

Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" задекларировать 20 квартир

Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:37:00+03:00

2025-06-05T14:37:00+03:00

2025-06-05T14:37:00+03:00

в мире

украина

павел кириленко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В ведомстве напомнили, что это уже не первое обвинение Кириленко. Он обвиняется также в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020–2023 годы. "НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила руководителя антимонопольного комитета Украины... в недекларировании имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По данным ведомства, Кириленко не указал в своей электронной декларации за прошлый год 20 объектов недвижимости и дорогой автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Кроме того, правоохранители предъявили обвинение его супруге, которой инкриминируют пособничество в незаконном обогащении. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017623941.html

https://ria.ru/20250528/vsu-2019593085.html

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в мире, украина, павел кириленко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)