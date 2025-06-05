https://ria.ru/20250605/ukraina-2021038050.html

В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом

В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом - РИА Новости, 05.06.2025

В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить Украину государством-террористом. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:27:00+03:00

2025-06-05T10:27:00+03:00

2025-06-05T10:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

госдума рф

михаил шеремет

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить Украину государством-террористом. В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. "Украину пора объявить государством-террористом. Режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора и насилия, которые, к сожалению, поощряются рядом западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, до тех пор, пока на Украине у власти остается преступный террористический режим, это будет нести угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, госдума рф, михаил шеремет, республика крым