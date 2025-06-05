https://ria.ru/20250605/ukraina-2021038050.html
В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом
В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить Украину государством-террористом. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:27:00+03:00
2025-06-05T10:27:00+03:00
2025-06-05T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить Украину государством-террористом. В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. "Украину пора объявить государством-террористом. Режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора и насилия, которые, к сожалению, поощряются рядом западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, до тех пор, пока на Украине у власти остается преступный террористический режим, это будет нести угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, госдума рф, михаил шеремет, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Республика Крым
В Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом
Шеремет: режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора