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В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате
В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате - РИА Новости, 05.06.2025
В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате
В одном из киевских военкоматов мобилизованные устроили бунт, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:27:00+03:00
2025-06-05T09:27:00+03:00
2025-06-05T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В одном из киевских военкоматов мобилизованные устроили бунт, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Кадры появились в Сети. На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу", — говорится в публикации. Затем в казарму прибыли спецназовцы и полицейские и с помощью дубинок уложили протестовавших на землю. Инцидент произошел в распределителе в районе Дарницкого вагоноремонтного завода в восточной части Киева, уточняет издание. "Это не первый скандал в распределителе на ДВРЗ. В начале мая оттуда появились фото мужчины, привязанного к батарее. А в марте публиковались кадры, как другого мужчину привязали стяжкой к кровати и избивают", — добавила "Страна.ua". На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников. В интернете часто появляются видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, а порой жестоко избивают их.По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, ТЦК полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад для ВСУ. * Внесен в России в список экстремистов и террористов.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК
Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК
2025-06-05T09:27
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PT0M32S
РИА Новости
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в мире, украина, киев, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате
В Киеве спецназ привлекли для подавления устроенного мобилизованными бунта
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
В одном из киевских военкоматов мобилизованные устроили бунт, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале
.
"Кадры появились в Сети. На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу", — говорится в публикации.
Затем в казарму прибыли спецназовцы и полицейские и с помощью дубинок уложили протестовавших на землю.
Инцидент произошел в распределителе в районе Дарницкого вагоноремонтного завода в восточной части Киева
, уточняет издание.
"Это не первый скандал в распределителе на ДВРЗ. В начале мая оттуда появились фото мужчины, привязанного к батарее. А в марте публиковались кадры, как другого мужчину привязали стяжкой к кровати и избивают", — добавила "Страна.ua".
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников. В интернете часто появляются видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, а порой жестоко избивают их.
По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко
*, ТЦК полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад для ВСУ
.
* Внесен в России в список экстремистов и террористов.