https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
ВСУ заставляли жителей под угрозой расстрела подавать им оружие из подбитой техники к себе в укрытие, чтобы не попасть под огонь, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:47:00+03:00
2025-06-05T05:47:00+03:00
2025-06-05T05:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 июня - РИА Новости. ВСУ заставляли жителей под угрозой расстрела подавать им оружие из подбитой техники к себе в укрытие, чтобы не попасть под огонь, рассказал РИА Новости беженец из Курахово. "Рядом с нашим домом они (ВСУ - ред.) приезжали на Хаммере с минометом <...> Не успели быстро отстреляться, Хаммер в итоге подбили <...> Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. <...> "Если не сделаешь, мы тебя пристрелим". Попросили достать с этого Хаммера ружье против дронов. А сами они не выходили на улицу", - рассказал собеседник агентства. По словам беженца, ВСУ знали, что люди все равно выходят на улицу за припасами и водой и воспользовались этим, заставив пожилого мужчину достать им ружье. Боясь попасть под повторный обстрел со стороны ВС РФ, боевики ВСУ заняли позицию в многоэтажном жилом доме на третьем этаже. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006487079.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
ВСУ заставляли жителей подавать им в укрытие оружие из подбитой техники