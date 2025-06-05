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ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:47 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
ВСУ заставляли жителей под угрозой расстрела подавать им оружие из подбитой техники к себе в укрытие, чтобы не попасть под огонь, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:47:00+03:00
2025-06-05T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июня - РИА Новости. ВСУ заставляли жителей под угрозой расстрела подавать им оружие из подбитой техники к себе в укрытие, чтобы не попасть под огонь, рассказал РИА Новости беженец из Курахово. "Рядом с нашим домом они (ВСУ - ред.) приезжали на Хаммере с минометом &lt;...&gt; Не успели быстро отстреляться, Хаммер в итоге подбили &lt;...&gt; Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. &lt;...&gt; "Если не сделаешь, мы тебя пристрелим". Попросили достать с этого Хаммера ружье против дронов. А сами они не выходили на улицу", - рассказал собеседник агентства. По словам беженца, ВСУ знали, что люди все равно выходят на улицу за припасами и водой и воспользовались этим, заставив пожилого мужчину достать им ружье. Боясь попасть под повторный обстрел со стороны ВС РФ, боевики ВСУ заняли позицию в многоэтажном жилом доме на третьем этаже. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006487079.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец

ВСУ заставляли жителей подавать им в укрытие оружие из подбитой техники

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июня - РИА Новости. ВСУ заставляли жителей под угрозой расстрела подавать им оружие из подбитой техники к себе в укрытие, чтобы не попасть под огонь, рассказал РИА Новости беженец из Курахово.
"Рядом с нашим домом они (ВСУ - ред.) приезжали на Хаммере с минометом <...> Не успели быстро отстреляться, Хаммер в итоге подбили <...> Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. <...> "Если не сделаешь, мы тебя пристрелим". Попросили достать с этого Хаммера ружье против дронов. А сами они не выходили на улицу", - рассказал собеседник агентства.
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По словам беженца, ВСУ знали, что люди все равно выходят на улицу за припасами и водой и воспользовались этим, заставив пожилого мужчину достать им ружье. Боясь попасть под повторный обстрел со стороны ВС РФ, боевики ВСУ заняли позицию в многоэтажном жилом доме на третьем этаже.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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