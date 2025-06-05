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Первое заседание фонда Украины и США по недрам намечено на июль - РИА Новости, 05.06.2025
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03:12 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ukraina-2020996274.html
Первое заседание фонда Украины и США по недрам намечено на июль
Первое заседание фонда Украины и США по недрам намечено на июль - РИА Новости, 05.06.2025
Первое заседание фонда Украины и США по недрам намечено на июль
Первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с главой... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с главой минфина США Скоттом Бессентом. "Планируем уже этим летом, в конце июля провести первое заседание управляющего совета фонда (инвестиций в рамках сделки - ред.). Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждения комитетов, процедур, принципов отбора проектов", - говорится в публикации Свириденко в соцсети Facebook*. По словам Свириденко, стороны прорабатывают реализацию проектов, связанных с графитом, литием и титаном. Министр добавила, что в ходе встречи с Бессентом предложила расширить инвестиционный мандат создаваемого фонда, в том числе для поддержки украинской оборонной промышленности и расширения страхования военных рисков. По словам Свириденко, американская сторона отнеслась к инициативе положительно. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, сша, киев, скотт бессент, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Киев, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины, В мире
Первое заседание фонда Украины и США по недрам намечено на июль

Свириденко: первое заседание фонда Украины и США по недрам намечено на июль

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с главой минфина США Скоттом Бессентом.
"Планируем уже этим летом, в конце июля провести первое заседание управляющего совета фонда (инвестиций в рамках сделки - ред.). Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждения комитетов, процедур, принципов отбора проектов", - говорится в публикации Свириденко в соцсети Facebook*.
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По словам Свириденко, стороны прорабатывают реализацию проектов, связанных с графитом, литием и титаном. Министр добавила, что в ходе встречи с Бессентом предложила расширить инвестиционный мандат создаваемого фонда, в том числе для поддержки украинской оборонной промышленности и расширения страхования военных рисков. По словам Свириденко, американская сторона отнеслась к инициативе положительно.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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