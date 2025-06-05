Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ukraina-2020992705.html
Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины
Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины - РИА Новости, 05.06.2025
Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины
Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:59:00+03:00
2025-06-05T01:59:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100874/85/1008748553_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_87e5812ac9c5957c91d8344aa2ee83fd.jpg
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в европейских странах венгерским исследовательским центром Szazadveg. "Доля тех, кто выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, независимо от того, что она находится в состоянии войны, превышает тех, кто поддерживает этот шаг в 11 странах-членах, а в 16 странах-членах доля тех, кто поддерживает вступление, выше", - говорится в исследовании. Авторы отмечают, что наибольший процент противников ускоренной евроинтеграции Киева среди населения Венгрии, Словакии, Чехии, а также Франции и Германии. При этом только в десяти странах из 27 доля тех, кто поддерживает прием Украины в сообщество, составила больше 50% населения. "Результаты исследования показывают, что если бы европейские политики, участвующие в работе Совета ЕС, действовали в соответствии с ожиданиями населения своих стран относительно вступления Украины в ЕС, то не было бы выполнено требование не только единогласия, но и квалифицированного большинства", - подвели итог аналитики Szazadveg. Исследование проводилось в странах ЕС методом телефонных опросов с февраля по апрель, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html
https://ria.ru/20250310/vengrija-2004117692.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100874/85/1008748553_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ecf2766453a0c23ca44ad7197c3fcd9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины

Szazadveg: большинство населения в 11 странах ЕС против евроинтеграции Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИДа Украины
Здание МИДа Украины - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИДа Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в европейских странах венгерским исследовательским центром Szazadveg.
"Доля тех, кто выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, независимо от того, что она находится в состоянии войны, превышает тех, кто поддерживает этот шаг в 11 странах-членах, а в 16 странах-членах доля тех, кто поддерживает вступление, выше", - говорится в исследовании.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Правительство Венгрии опубликовало бюллетень о вступлении Украины в ЕС
16 марта, 18:47
Авторы отмечают, что наибольший процент противников ускоренной евроинтеграции Киева среди населения Венгрии, Словакии, Чехии, а также Франции и Германии.
При этом только в десяти странах из 27 доля тех, кто поддерживает прием Украины в сообщество, составила больше 50% населения.
"Результаты исследования показывают, что если бы европейские политики, участвующие в работе Совета ЕС, действовали в соответствии с ожиданиями населения своих стран относительно вступления Украины в ЕС, то не было бы выполнено требование не только единогласия, но и квалифицированного большинства", - подвели итог аналитики Szazadveg.
Исследование проводилось в странах ЕС методом телефонных опросов с февраля по апрель, в нем приняли участие 30 тысяч человек.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Сийярто назвал вступление Украины в Евросоюз опасным для всех
10 марта, 15:30
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала