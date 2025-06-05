Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины
Szazadveg: большинство населения в 11 странах ЕС против евроинтеграции Украины
Здание МИДа Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в европейских странах венгерским исследовательским центром Szazadveg.
"Доля тех, кто выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, независимо от того, что она находится в состоянии войны, превышает тех, кто поддерживает этот шаг в 11 странах-членах, а в 16 странах-членах доля тех, кто поддерживает вступление, выше", - говорится в исследовании.
При этом только в десяти странах из 27 доля тех, кто поддерживает прием Украины в сообщество, составила больше 50% населения.
"Результаты исследования показывают, что если бы европейские политики, участвующие в работе Совета ЕС, действовали в соответствии с ожиданиями населения своих стран относительно вступления Украины в ЕС, то не было бы выполнено требование не только единогласия, но и квалифицированного большинства", - подвели итог аналитики Szazadveg.
Исследование проводилось в странах ЕС методом телефонных опросов с февраля по апрель, в нем приняли участие 30 тысяч человек.
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.