https://ria.ru/20250605/ukraina-2020992705.html

Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины

Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины - РИА Новости, 05.06.2025

Опрос показал, как европейцы относятся к евроинтеграции Украины

Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:59:00+03:00

2025-06-05T01:59:00+03:00

2025-06-05T01:59:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в европейских странах венгерским исследовательским центром Szazadveg. "Доля тех, кто выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, независимо от того, что она находится в состоянии войны, превышает тех, кто поддерживает этот шаг в 11 странах-членах, а в 16 странах-членах доля тех, кто поддерживает вступление, выше", - говорится в исследовании. Авторы отмечают, что наибольший процент противников ускоренной евроинтеграции Киева среди населения Венгрии, Словакии, Чехии, а также Франции и Германии. При этом только в десяти странах из 27 доля тех, кто поддерживает прием Украины в сообщество, составила больше 50% населения. "Результаты исследования показывают, что если бы европейские политики, участвующие в работе Совета ЕС, действовали в соответствии с ожиданиями населения своих стран относительно вступления Украины в ЕС, то не было бы выполнено требование не только единогласия, но и квалифицированного большинства", - подвели итог аналитики Szazadveg. Исследование проводилось в странах ЕС методом телефонных опросов с февраля по апрель, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://ria.ru/20250316/byulleten-2005359405.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html

https://ria.ru/20250310/vengrija-2004117692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз