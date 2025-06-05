Пленный рассказал, как ВСУ прикрываются мирными жителями в Часовом Яре
ВСУ прикрываются мирными жителями в Часовом Яре, не давая им эвакуироваться
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ прикрываются мирными жителями, остающимися в Часовом Яре, не давая им эвакуироваться в сторону российских подразделений, рассказал пленный украинский солдат на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в подразделении. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.
"Наши, получается, как прикрывались гражданскими, чтобы военные (ВС РФ – ред.) не подходили к нам, не открывали огонь. Чем больше было гражданских, тем безопаснее себя чувствовали. Гражданские были в 9-м доме, 19-м доме, в 4-м доме... И еще там в некоторых домах... Долго стояли, потому что эти выводили, показывали, что есть люди, чтобы не стреляли", - рассказал солдат ВСУ.
Он уточнил, что были случаи, когда пытающихся эвакуироваться в сторону сил РФ мирных жителей просто расстреливали.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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