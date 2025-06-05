https://ria.ru/20250605/ukraina-2020987015.html

Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей

Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей - РИА Новости, 05.06.2025

Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:29:00+03:00

2025-06-05T00:29:00+03:00

2025-06-05T00:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах. "Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии... И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинского войска - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование", - приводит слова Умерова агентство РБК-Украина. По словам министра, в рамках этой инициативы совместно будут производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Умеров также выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 миллиардов евро на развитие оборонной промышленности, передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250604/oruzhie-2020873574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, рустем умеров, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире