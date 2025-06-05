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Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей - РИА Новости, 05.06.2025
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00:29 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ukraina-2020987015.html
Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей
Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей - РИА Новости, 05.06.2025
Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:29:00+03:00
2025-06-05T00:29:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах. "Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии... И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинского войска - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование", - приводит слова Умерова агентство РБК-Украина. По словам министра, в рамках этой инициативы совместно будут производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Умеров также выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 миллиардов евро на развитие оборонной промышленности, передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250604/oruzhie-2020873574.html
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украина, россия, рустем умеров, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Умеров объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей

Умеров объявил о запуске инициативы по производству оружия для ВСУ за границей

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах.
"Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии... И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинского войска - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование", - приводит слова Умерова агентство РБК-Украина.
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По словам министра, в рамках этой инициативы совместно будут производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Умеров также выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 миллиардов евро на развитие оборонной промышленности, передает агентство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
УкраинаРоссияРустем УмеровСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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