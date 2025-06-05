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В Московском зоопарке у пары мадагаскарских удавов родились детеныши - РИА Новости, 05.06.2025
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13:26 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/udav-2021083252.html
В Московском зоопарке у пары мадагаскарских удавов родились детеныши
В Московском зоопарке у пары мадагаскарских удавов родились детеныши - РИА Новости, 05.06.2025
В Московском зоопарке у пары мадагаскарских удавов родились детеныши
Три детеныша краснокнижного мадагаскарского удава родились в Московском зоопарке, нынешнее потомство стало первым у молодой пары, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:26:00+03:00
2025-06-05T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три детеныша краснокнижного мадагаскарского удава родились в Московском зоопарке, нынешнее потомство стало первым у молодой пары, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "В террариуме зоопарка 4 мая родились три детеныша мадагаскарского удава. Именно родились, так эти удивительные рептилии появляются на свет. Мадагаскарский удав - неядовитая змея яркого окраса в кирпично-желтых тонах", - говорится в сообщении. Отмечается, что детеныши появляются на свет с желточным мешком, за счет которого они питаются первые дни. Малыши рождаются сразу во взрослом окрасе. После первой линьки они уже начали есть корм, удавы питаются грызунами. Мадагаскарский удав населяет северные районы одноименного острова, живет в сухих и влажных лесах. Как правило, он ведет наземный образ жизни, часто обитает вблизи водоемов, может хорошо плавать. "Детеныши появились на свет в один день. Их родители родились и выросли в Московском зоопарке. Нынешнее потомство – результат первого успешного размножения у молодой пары. Беременность у мадагаскарских удавов длится порядка шести месяцев. Детеныши рождаются крупными, около 40 сантиметров в длину. Пол новорожденных малышей пока не известен. Зоологи поместили каждого из них в отдельные террариумы в служебных помещениях, их не могут видеть посетители", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. Уточняется, что это редкий вид, занесенный в российскую и международную Красную книги, а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мадагаскарские удавы нечасто содержатся в зоопарках мира.
https://ria.ru/20241117/detenyshi-1984229335.html
https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке у пары мадагаскарских удавов родились детеныши

В Московском зоопарке родились три детеныша краснокнижного мадагаскарского удава

© Московский зоопарк/TelegramДетеныши краснокнижного мадагаскарского удава родились в Московском зоопарке
Детеныши краснокнижного мадагаскарского удава родились в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Детеныши краснокнижного мадагаскарского удава родились в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три детеныша краснокнижного мадагаскарского удава родились в Московском зоопарке, нынешнее потомство стало первым у молодой пары, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В террариуме зоопарка 4 мая родились три детеныша мадагаскарского удава. Именно родились, так эти удивительные рептилии появляются на свет. Мадагаскарский удав - неядовитая змея яркого окраса в кирпично-желтых тонах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что детеныши появляются на свет с желточным мешком, за счет которого они питаются первые дни. Малыши рождаются сразу во взрослом окрасе. После первой линьки они уже начали есть корм, удавы питаются грызунами. Мадагаскарский удав населяет северные районы одноименного острова, живет в сухих и влажных лесах. Как правило, он ведет наземный образ жизни, часто обитает вблизи водоемов, может хорошо плавать.
"Детеныши появились на свет в один день. Их родители родились и выросли в Московском зоопарке. Нынешнее потомство – результат первого успешного размножения у молодой пары. Беременность у мадагаскарских удавов длится порядка шести месяцев. Детеныши рождаются крупными, около 40 сантиметров в длину. Пол новорожденных малышей пока не известен. Зоологи поместили каждого из них в отдельные террариумы в служебных помещениях, их не могут видеть посетители", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
Уточняется, что это редкий вид, занесенный в российскую и международную Красную книги, а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мадагаскарские удавы нечасто содержатся в зоопарках мира.
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