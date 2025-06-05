https://ria.ru/20250605/ucheniya-2021175348.html

НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек

НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек - РИА Новости, 05.06.2025

НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025". РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:38:00+03:00

2025-06-05T18:38:00+03:00

2025-06-05T18:53:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025"."НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Рютте утверждает, что предыдущие учения "Запад" якобы значительно превысили масштабы, объявленные Россией.Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью".

https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html

брюссель

россия

белоруссия

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