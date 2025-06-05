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НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек - РИА Новости, 05.06.2025
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18:38 05.06.2025 (обновлено: 18:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ucheniya-2021175348.html
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек - РИА Новости, 05.06.2025
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:38:00+03:00
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в мире
нато
брюссель
марк рютте
александр вольфович
россия
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025"."НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Рютте утверждает, что предыдущие учения "Запад" якобы значительно превысили масштабы, объявленные Россией.Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью".
https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html
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в мире, нато, брюссель, марк рютте, александр вольфович, россия, белоруссия
В мире, НАТО, Брюссель, Марк Рютте, Александр Вольфович, Россия, Белоруссия
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек

Рютте: НАТО внимательно следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025"

© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025".
"НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Рютте утверждает, что предыдущие учения "Запад" якобы значительно превысили масштабы, объявленные Россией.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью".
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
28 мая, 22:04
 
В миреНАТОБрюссельМарк РюттеАлександр ВольфовичРоссияБелоруссия
 
 
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