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НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек - РИА Новости, 05.06.2025
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:38:00+03:00
2025-06-05T18:38:00+03:00
2025-06-05T18:53:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями "Запад-2025"."НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Рютте утверждает, что предыдущие учения "Запад" якобы значительно превысили масштабы, объявленные Россией.Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью".
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в мире, нато, брюссель, марк рютте, александр вольфович, россия, белоруссия
В мире, НАТО, Брюссель, Марк Рютте, Александр Вольфович, Россия, Белоруссия
НАТО следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025", заявил генсек
Рютте: НАТО внимательно следит за белорусско-российскими учениями "Запад-2025"