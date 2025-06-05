Корабли ВМФ России и Индонезии провели учения в Яванском море
Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели тренировки по маневрированию
© Минобороны РоссииСовместные российско-индонезийские военно-морские учения в Яванском море. Кадр видео
© Минобороны России
Совместные российско-индонезийские военно-морские учения в Яванском море. Кадр видео. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия провели совместные тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию в Яванском море, сообщает Тихоокеанский флот.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте 1 июня. Там российские моряки приняли участие в мероприятиях 75-ой годовщины установления российско-индонезийских дипломатических отношений, провели официальные встречи и поучаствовали в культурных и спортивных мероприятиях. Был проведен раунд переговоров, в ходе которых стороны договорились провести совместные тренировки с участием боевых кораблей.
"Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия вышли в акваторию Яванского моря. В составе отряда кораблей ТОФ действовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От ВМС Республики Индонезия к учению привлекались фрегат "Джон Ли" и корвет "Виратно". В назначенном районе экипажами проведены тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию кораблей", - говорится в сообщении.
Корабли отработали различные варианты построения строя и прохождение заданным курсом в кильватерной колонне.
После этого российские корабли продолжили выполнение задач дальнего похода.
Российские и индонезийские корабли провели учения в Яванском море
11 ноября 2024, 05:06