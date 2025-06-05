https://ria.ru/20250605/ucheniya-2020999129.html

Корабли ВМФ России и Индонезии провели учения в Яванском море

Корабли ВМФ России и Индонезии провели учения в Яванском море - РИА Новости, 05.06.2025

Корабли ВМФ России и Индонезии провели учения в Яванском море

Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия провели совместные тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию в Яванском море, сообщает... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:32:00+03:00

2025-06-05T04:32:00+03:00

2025-06-05T04:32:00+03:00

яванское море

джакарта

вмф рф

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983008025_0:0:2511:1412_1920x0_80_0_0_e008b254c7327dbc6794ac0f2b5aae8c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия провели совместные тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию в Яванском море, сообщает Тихоокеанский флот. Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте 1 июня. Там российские моряки приняли участие в мероприятиях 75-ой годовщины установления российско-индонезийских дипломатических отношений, провели официальные встречи и поучаствовали в культурных и спортивных мероприятиях. Был проведен раунд переговоров, в ходе которых стороны договорились провести совместные тренировки с участием боевых кораблей. "Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия вышли в акваторию Яванского моря. В составе отряда кораблей ТОФ действовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От ВМС Республики Индонезия к учению привлекались фрегат "Джон Ли" и корвет "Виратно". В назначенном районе экипажами проведены тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию кораблей", - говорится в сообщении. Корабли отработали различные варианты построения строя и прохождение заданным курсом в кильватерной колонне. После этого российские корабли продолжили выполнение задач дальнего похода.

https://ria.ru/20250604/ucheniya-2020865349.html

https://ria.ru/20241111/korabli-1982991750.html

яванское море

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

яванское море, джакарта, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность