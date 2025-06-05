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Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 05.06.2025
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02:15 05.06.2025
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Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 05.06.2025
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:15:00+03:00
2025-06-05T02:15:00+03:00
алла георгиева
общество
россия
штрафы
грибы
дача
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.К грибам, которые содержат психоактивные вещества, относятся панзолус, коноцибе и другие. Если они произрастают на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества)."Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч руб или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП)", — указала эксперт.За выращивание от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. За выращивание от 200 плодовых тел — лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html
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алла георгиева, общество, россия, штрафы, грибы, дача
Алла Георгиева, Общество, Россия, Штрафы, Грибы, Дача
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

Юрист Георгиева предупредила о тюрьме за выращивание на даче грибов с псилоцином

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДача
Дача - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.
К грибам, которые содержат психоактивные вещества, относятся панзолус, коноцибе и другие. Если они произрастают на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества).
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"Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч руб или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП)", — указала эксперт.
За выращивание от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. За выращивание от 200 плодовых тел — лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
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Алла ГеоргиеваОбществоРоссияШтрафыГрибыДача
 
 
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