https://ria.ru/20250605/tyurma-2020985525.html

Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 05.06.2025

Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:15:00+03:00

2025-06-05T02:15:00+03:00

2025-06-05T02:15:00+03:00

алла георгиева

общество

россия

штрафы

грибы

дача

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.К грибам, которые содержат психоактивные вещества, относятся панзолус, коноцибе и другие. Если они произрастают на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества)."Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч руб или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП)", — указала эксперт.За выращивание от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. За выращивание от 200 плодовых тел — лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html

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алла георгиева, общество, россия, штрафы, грибы, дача