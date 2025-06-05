https://ria.ru/20250605/tyurma-2020985525.html
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 05.06.2025
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:15:00+03:00
2025-06-05T02:15:00+03:00
2025-06-05T02:15:00+03:00
алла георгиева
общество
россия
штрафы
грибы
дача
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015458441_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_db71e355145e8090ac730e4a383fd346.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За выращивание на дачном участке грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин грозит административная либо уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.К грибам, которые содержат психоактивные вещества, относятся панзолус, коноцибе и другие. Если они произрастают на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества)."Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч руб или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП)", — указала эксперт.За выращивание от 20 плодовых тел наступает уголовная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. За выращивание от 200 плодовых тел — лишение свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html
https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015458441_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_7b8eb19bf2fa717dbaac7045a6f66fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла георгиева, общество, россия, штрафы, грибы, дача
Алла Георгиева, Общество, Россия, Штрафы, Грибы, Дача
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
Юрист Георгиева предупредила о тюрьме за выращивание на даче грибов с псилоцином