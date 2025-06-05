https://ria.ru/20250605/tulun-2021042272.html
В Тулуне экс-депутата осудили за попытку незаконно получить жилье
В Тулуне экс-депутата осудили за попытку незаконно получить жилье - РИА Новости, 05.06.2025
В Тулуне экс-депутата осудили за попытку незаконно получить жилье
В Тулуне после рассмотрения дела о покушении на мошенничество экс-депутат городской думы получил два года условно за попытку незаконно получить жилье после... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:45:00+03:00
2025-06-05T10:45:00+03:00
2025-06-05T10:45:00+03:00
происшествия
тулун
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 июн - РИА Новости. В Тулуне после рассмотрения дела о покушении на мошенничество экс-депутат городской думы получил два года условно за попытку незаконно получить жилье после паводка, сообщает прокуратура Иркутской области. В 2020 году депутат думы города Тулуна вместе с сотрудником местной администрации составил фиктивный договор социального найма на использование жилья, расположенного в аварийном доме. По данным регионального СК, подложные документы он предоставил в министерство строительства Иркутской области. Заявителя поставили в очередь на получение двух квартир как пострадавшего во время паводка. Их стоимость оценивается в 6,5 миллиона рублей. Мошенническая схема была раскрыта сотрудниками полиции и не доведена до конца. Осуждённый свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. "С учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в преступлениях и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование в отношении соучастника преступления продолжается.
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происшествия, тулун, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тулун, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тулуне экс-депутата осудили за попытку незаконно получить жилье
Экс-депутат Тулуна получил два года условно за попытку незаконно получить жилье