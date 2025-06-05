https://ria.ru/20250605/tsifrovizatsiya-2020988575.html
Счетная палата оценила эффективность цифровизации Минюста
Счетная палата оценила эффективность цифровизации Минюста - РИА Новости, 05.06.2025
Счетная палата оценила эффективность цифровизации Минюста
Счетная палата РФ в ходе проверки результатов цифровизации Минюста с 2021 по 2023 годы установила недостаточную эффективность ее реализации и отмечает... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:53:00+03:00
2025-06-05T00:53:00+03:00
2025-06-05T00:53:00+03:00
технологии
россия
кемеровская область
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экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ в ходе проверки результатов цифровизации Минюста с 2021 по 2023 годы установила недостаточную эффективность ее реализации и отмечает вероятность недостижения целей госпрограммы "Юстиция" в части цифровой трансформации из-за ряда недостатков; ведомство направило в министерство рекомендации для повышения эффективности процесса, следует из итоговых материалов Счетной палаты. "Есть вероятность, что цели госпрограммы "Юстиция" в части цифровой трансформации могут быть не достигнуты", - отмечается в отчете. На цифровую трансформацию Минюсту в 2021-2023 годах было выделено 3 миллиарда рублей, из них освоено 2,7 миллиарда рублей (90,3%). В указанном периоде мероприятия по цифровой трансформации, которые проводились Минюстом были направлены на автоматизацию процессов и повышение эффективности деятельности министерства по реализации своих полномочий, развитие системы бесплатной юридической помощи за счет создания единого цифрового пространства, эксплуатация и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, говорится в отчете ведомства. "По результатам анализа Счетная палата направила Минюсту ряд рекомендаций в целях повышения эффективности цифровой трансформации сферы юстиции. В частности, предлагается принять меры по приведению вопросов эксплуатации ИС "Правовая помощь" в соответствие с действующим законодательством, установить требования к качеству данных единой ФГИС Минюста, а также разработать подходы к обеспечению качества информации всех ведомственных ГИС", - говорится в материалах. Недостатки информационных систем Так, Минюст для достижения поставленных целей цифровой трансформации в 2021-2023 годах разработал и ввел в эксплуатацию единую федеральную государственную информационную систему (ФГИС), которая позволила объединить на одной платформе большинство информационных ресурсов министерства. "При этом были выявлены факты, свидетельствующие о том, что ФГИС содержит неполные и некорректные данные, а процесс внесения сведений в систему и контроля за их качеством Минюстом не регламентирован", - отмечает Счетная палата. Кроме того, Минюст в рамках цифровизации разработал информационную систему "Правовая помощь", основной задачей которой является обеспечение правового информирования населения и равного доступа к квалифицированной бесплатной юридической помощи, в том числе гражданам, проживающим вдали от административных центров. Счетпалата считает, что работу по повышению доступности бесплатной юридической помощи должны активизировать регионы, так как в отдельных субъектах выделяемые на это средства крайне малы. "Например, в 2023 году в бюджете Кемеровской области на эти цели было предусмотрено всего 10 тысяч рублей, Оренбургской области – 20 тысяч рублей, в Республике Башкортостан – 45 тысяч рублей, в Краснодарском крае и Курганской области по 50 тысяч рублей", - говорится в материалах. Корректировка показателей и устаревшее оборудованиеСчетная палата также отметила, что основные мероприятия, предусмотренные ведомственной программой цифровой трансформации Минюста на 2021-2023 годы, не были взаимоувязаны друг с другом по годам и ежегодно корректировались. Неоднократно корректировались в том числе и показатели госпрограммы "Юстиция". Помимо этого, достижению целей цифровизации сферы юстиции препятствует технологическая разобщенность и недостаточное развитие цифровой инфраструктуры. "Территориальные органы Минюста оснащены преимущественно устаревшим ИТ-оборудованием. Так, 55,3% серверов и 38,5% компьютеров, находящихся в их распоряжении, были произведены до 2016 года", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20240816/mishustin-1966510047.html
https://ria.ru/20250515/sud-2017006491.html
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017164737.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, кемеровская область, оренбургская область, экономика
Технологии, Россия, Кемеровская область, Оренбургская область, Экономика
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ в ходе проверки результатов цифровизации Минюста с 2021 по 2023 годы установила недостаточную эффективность ее реализации и отмечает вероятность недостижения целей госпрограммы "Юстиция" в части цифровой трансформации из-за ряда недостатков; ведомство направило в министерство рекомендации для повышения эффективности процесса, следует из итоговых материалов Счетной палаты.
"Есть вероятность, что цели госпрограммы "Юстиция" в части цифровой трансформации могут быть не достигнуты", - отмечается в отчете.
На цифровую трансформацию Минюсту в 2021-2023 годах было выделено 3 миллиарда рублей, из них освоено 2,7 миллиарда рублей (90,3%). В указанном периоде мероприятия по цифровой трансформации, которые проводились Минюстом были направлены на автоматизацию процессов и повышение эффективности деятельности министерства по реализации своих полномочий, развитие системы бесплатной юридической помощи за счет создания единого цифрового пространства, эксплуатация и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, говорится в отчете ведомства.
"По результатам анализа Счетная палата направила Минюсту ряд рекомендаций в целях повышения эффективности цифровой трансформации сферы юстиции. В частности, предлагается принять меры по приведению вопросов эксплуатации ИС "Правовая помощь" в соответствие с действующим законодательством, установить требования к качеству данных единой ФГИС Минюста, а также разработать подходы к обеспечению качества информации всех ведомственных ГИС", - говорится в материалах.
Недостатки информационных систем
Так, Минюст для достижения поставленных целей цифровой трансформации в 2021-2023 годах разработал и ввел в эксплуатацию единую федеральную государственную информационную систему (ФГИС), которая позволила объединить на одной платформе большинство информационных ресурсов министерства. "При этом были выявлены факты, свидетельствующие о том, что ФГИС содержит неполные и некорректные данные, а процесс внесения сведений в систему и контроля за их качеством Минюстом не регламентирован", - отмечает Счетная палата.
Кроме того, Минюст в рамках цифровизации разработал информационную систему "Правовая помощь", основной задачей которой является обеспечение правового информирования населения и равного доступа к квалифицированной бесплатной юридической помощи, в том числе гражданам, проживающим вдали от административных центров.
Счетпалата считает, что работу по повышению доступности бесплатной юридической помощи должны активизировать регионы, так как в отдельных субъектах выделяемые на это средства крайне малы. "Например, в 2023 году в бюджете Кемеровской области
на эти цели было предусмотрено всего 10 тысяч рублей, Оренбургской области
– 20 тысяч рублей, в Республике Башкортостан
– 45 тысяч рублей, в Краснодарском крае
и Курганской области
по 50 тысяч рублей", - говорится в материалах.
Корректировка показателей и устаревшее оборудование
Счетная палата также отметила, что основные мероприятия, предусмотренные ведомственной программой цифровой трансформации Минюста на 2021-2023 годы, не были взаимоувязаны друг с другом по годам и ежегодно корректировались. Неоднократно корректировались в том числе и показатели госпрограммы "Юстиция".
Помимо этого, достижению целей цифровизации сферы юстиции препятствует технологическая разобщенность и недостаточное развитие цифровой инфраструктуры. "Территориальные органы Минюста оснащены преимущественно устаревшим ИТ-оборудованием. Так, 55,3% серверов и 38,5% компьютеров, находящихся в их распоряжении, были произведены до 2016 года", - отмечает ведомство.