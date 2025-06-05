WP: в США приостановили создание крупного центра содержания мигрантов
WP: в США прервали создание крупнейшего в стране центра содержания мигрантов
© AP Photo / Seth WenigПротестующие перед центром содержания мигрантов в Ньюарке
© AP Photo / Seth Wenig
Протестующие перед центром содержания мигрантов в Ньюарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти США приостановили подготовку контракта по созданию крупнейшего в стране центра содержания мигрантов в связи с его проверкой департаментом государственной эффективности (DOGE), сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на документы, оказавшиеся в её распоряжении, и осведомленного чиновника.
"Федеральное правительство приостановило план по подготовке контракта стоимостью 47 миллионов долларов на строительство крупного центра содержания иммигрантов в Джорджии в связи с проверкой контракта службой DOGE", - говорится в публикации издания.
По данным издания, в среду представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сказал местным властям, что ведомство не может реализовать план по превращению бывшей тюрьмы в центр содержания иммигрантов, из-за этого было отменено голосование по соответствующему контракту, запланированное на вечер четверга (по местному времени).
Как отмечает газета, в случае реализации контракта в США был бы создан крупнейший центр для содержания иммигрантов. В рамках проекта предполагалось соединить действующий центр для мигрантов Фолкстон и бывшую тюрьму, переделанную под место их содержания. Подобный центр мог бы вместить около трех тысяч человек, указывает издание.
Согласно Washington Post, контракты министерства внутренней безопасности США, стоимость которых превышает 20 миллионов долларов, подлежит проверке DOGE.
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.