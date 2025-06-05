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В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:01:00+03:00
2025-06-05T06:01:00+03:00
2025-06-05T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
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