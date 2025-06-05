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В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/trevoga-2020986695.html
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона", - говорится в сообщении ведомства. Также был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
елец
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Ельце и Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона", - говорится в сообщении ведомства.
Также был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЕлецЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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