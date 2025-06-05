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В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:23:00+03:00
2025-06-05T00:23:00+03:00
2025-06-05T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона", - говорится в сообщении ведомства. Также был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Ельце и Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА