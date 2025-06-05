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В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025

В Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:23:00+03:00

2025-06-05T00:23:00+03:00

2025-06-05T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона", - говорится в сообщении ведомства. Также был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

елец

липецкая область

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Дарья Буймова

елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность