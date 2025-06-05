https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска

"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска - РИА Новости, 06.06.2025

"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска

Илон Маск давно был на грани и сейчас стал просто безумным, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T23:08:00+03:00

2025-06-05T23:08:00+03:00

2025-06-06T00:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Илон Маск давно был на грани и сейчас стал просто безумным, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Илон был "на исходе", я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошёл с ума!" — написал он.Так Трамп прокомментировал публикацию Маска о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома.Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.Тем не менее на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Маск в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020994349.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021179925.html

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