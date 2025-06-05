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"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца
"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца - РИА Новости, 05.06.2025
"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме в четверг пошутил по поводу исторического значения... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:08:00+03:00
2025-06-05T22:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме в четверг пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии, предположив, что для Германии годовщина этого события является "не самым приятным днем". Инцидент произошел после того, как Мерц упомянул, что на следующий день, 6 июня, будет отмечаться 81-я годовщина операции "Оверлорд" — высадки союзных войск в Нормандии, которая многими на Западе рассматривается как переломный момент во Второй мировой войне. "Это был не самый приятный день для вас?" — спросил Трамп Мерца в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость. Канцлер Германии быстро среагировал на реплику американского лидера, подчеркнув позитивное значение даты: "На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры". Высадка союзников в Нормандии, известная как "День Д", произошла 6 июня 1944 года и стала началом освобождения Западной Европы от нацистской оккупации. Германия, разгромленная менее чем через год после высадки, с тех пор ежегодно отмечает этот день как важный символ освобождения Европы от фашизма. Ранее в ходе той же встречи в Овальном кабинете Белого дома Мерц подарил Трампу оригинал свидетельства о рождении его деда, Фредерика Трампа, родившегося в Германии.
https://ria.ru/20250605/merts-2021193467.html
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в мире, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Германия, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца
Трамп публично подшутил над Мерцем, упомянувшим высадку в Нормандии