https://ria.ru/20250605/tramp-2021192757.html

Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска

Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска

Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T21:48:00+03:00

2025-06-05T21:48:00+03:00

2025-06-06T00:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

tesla motors

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска."Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона (Маска. — Прим. ред.). Я всегда удивлялся, почему (Джо. — Прим. ред.) Байден не сделал этого!" — написал глава Белого дома.Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.Тем не менее на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Маск в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.

https://ria.ru/20250605/tesla-2021188662.html

https://ria.ru/20250605/ekspert-2021043985.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска