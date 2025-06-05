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Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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21:48 05.06.2025 (обновлено: 00:42 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021192757.html
Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска
Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска
Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T21:48:00+03:00
2025-06-06T00:42:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска."Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона (Маска. — Прим. ред.). Я всегда удивлялся, почему (Джо. — Прим. ред.) Байден не сделал этого!" — написал глава Белого дома.Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.Тем не менее на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Маск в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.
https://ria.ru/20250605/tesla-2021188662.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска

Трамп предложил прекратить субсидии Маску, чтобы сэкономить миллиарды долларов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Илона Маска.
"Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона (Маска. — Прим. ред.). Я всегда удивлялся, почему (Джо. — Прим. ред.) Байден не сделал этого!" — написал глава Белого дома.
Вывеска завода Tesla - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Котировки Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском
Вчера, 20:43
Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.
Тем не менее на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Маск в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Эксперт высказался об отношениях Маска и Трампа
Вчера, 11:09
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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