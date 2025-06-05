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WP: в ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России - РИА Новости, 05.06.2025
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21:27 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/tramp-2021191220.html
WP: в ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России
WP: в ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России - РИА Новости, 05.06.2025
WP: в ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России
Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп в ходе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:27:00+03:00
2025-06-05T21:27:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп в ходе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний помощи Украине и попытается заблокировать добавление критических формулировок в адрес России, сообщает газета Washington Post. Ранее издание Euractiv сообщало, что любая попытка европейских государств-членов НАТО отметить в итоговой декларации предстоящего саммита блока в Гааге якобы исходящую от России угрозу может привести к проблемам с США на фоне посреднических усилий американских властей в попытках урегулировать конфликт на Украине. "Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России в ходе кропотливых переговоров по поводу заявления по итогам саммита", - говорится в публикации. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
WP: в ЕС опасаются, что Трамп выступит против критики в адрес России

WP: дипломаты ЕС опасаются, что Трамп выступит против обещаний помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп в ходе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний помощи Украине и попытается заблокировать добавление критических формулировок в адрес России, сообщает газета Washington Post.
Ранее издание Euractiv сообщало, что любая попытка европейских государств-членов НАТО отметить в итоговой декларации предстоящего саммита блока в Гааге якобы исходящую от России угрозу может привести к проблемам с США на фоне посреднических усилий американских властей в попытках урегулировать конфликт на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
3 июня, 13:45
"Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России в ходе кропотливых переговоров по поводу заявления по итогам саммита", - говорится в публикации.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
30 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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