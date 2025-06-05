https://ria.ru/20250605/tramp-2021184410.html

Мерц сделал необычный подарок Трампу

Мерц сделал необычный подарок Трампу - РИА Новости, 05.06.2025

Мерц сделал необычный подарок Трампу

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика, следует из публикации главы немецкого правительства в соцсети РИА Новости, 05.06.2025

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дональд трамп

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика, следует из публикации главы немецкого правительства в соцсети X и трансляции пресс-конференции политиков. "Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство", — сказал Мерц.На кадрах видно, как Мерц, будучи в самолете, держит в руках документ в золотой рамке. Свидетельство разделили на две части: оригинал на немецком языке, написанный каллиграфическим почерком, ниже — перевод на английский. Мерц вручил Трампу подарок в начале пресс-конференции.Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. В 1892 году Трамп получил американское гражданство. Работал парикмахером и менеджером отеля, также занимался недвижимостью.

https://ria.ru/20250605/merts-2021087562.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994286704.html

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Необычный подарок Мерца Трампу Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа, следует из публикации самого канцлера в соцсети X и трансляции общей пресс-конференции политиков. 2025-06-05T20:06 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц