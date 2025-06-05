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Трамп не ознакомился с законопроектом о санкциях против России
Трамп не ознакомился с законопроектом о санкциях против России - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп не ознакомился с законопроектом о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не ознакомился с законопроектом сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:47:00+03:00
2025-06-05T19:47:00+03:00
2025-06-05T19:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не ознакомился с законопроектом сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично. "Я пока не изучал этот законопроект, но он будет подчиняться моим решениям, и я приму его, возможно, очень скоро", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля, во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, В мире
Трамп не ознакомился с законопроектом о санкциях против России
Трамп не знаком с инициативой о санкциях против РФ, но решение примет лично