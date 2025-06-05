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Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что держит в голове "крайний срок" переговоров по разрешению украинского конфликта. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:45:00+03:00
2025-06-05T19:45:00+03:00
2025-06-05T19:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что держит в голове "крайний срок" переговоров по разрешению украинского конфликта."Да, крайний срок у меня в голове", - сказал Трамп в четверг журналистам на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос журналистов. Президент отказался при этом предоставить какие-либо подробности.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине. Он отметил, что жизнеспособное урегулирование вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Песков также обращал внимание, что работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, связанный с решением первопричин конфликта.
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Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине
Трамп заявил, что у него есть ориентировочный срок заключения мира на Украине