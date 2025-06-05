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Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 05.06.2025 (обновлено: 19:51 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021182567.html
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что держит в голове "крайний срок" переговоров по разрешению украинского конфликта. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:45:00+03:00
2025-06-05T19:51:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что держит в голове "крайний срок" переговоров по разрешению украинского конфликта."Да, крайний срок у меня в голове", - сказал Трамп в четверг журналистам на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос журналистов. Президент отказался при этом предоставить какие-либо подробности.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине. Он отметил, что жизнеспособное урегулирование вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Песков также обращал внимание, что работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, связанный с решением первопричин конфликта.
https://ria.ru/20250605/peskov-2021070897.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине

Трамп заявил, что у него есть ориентировочный срок заключения мира на Украине

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что держит в голове "крайний срок" переговоров по разрешению украинского конфликта.
"Да, крайний срок у меня в голове", - сказал Трамп в четверг журналистам на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос журналистов. Президент отказался при этом предоставить какие-либо подробности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине. Он отметил, что жизнеспособное урегулирование вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Песков также обращал внимание, что работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, связанный с решением первопричин конфликта.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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