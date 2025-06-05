https://ria.ru/20250605/tramp-2021181533.html

Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа

Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:23:00+03:00

2025-06-05T19:23:00+03:00

2025-06-05T19:38:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на удары украинской армии по российским аэродромам."Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать", — рассказал Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в разговоре с Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет "таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные".

https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины