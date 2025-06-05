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Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 05.06.2025 (обновлено: 19:38 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021181533.html
Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа
Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:23:00+03:00
2025-06-05T19:38:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на удары украинской армии по российским аэродромам."Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать", — рассказал Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в разговоре с Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет "таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные".
https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа

Трамп заявил, что просил Путина не отвечать на недавние атаки Киева на аэродромы

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на удары украинской армии по российским аэродромам.
"Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать", — рассказал Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в разговоре с Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет "таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные".
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