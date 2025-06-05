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Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа
Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:23:00+03:00
2025-06-05T19:23:00+03:00
2025-06-05T19:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пытался отговорить его от ответа на удары украинской армии по российским аэродромам."Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать", — рассказал Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в разговоре с Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет "таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные".
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Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа
Трамп заявил, что просил Путина не отвечать на недавние атаки Киева на аэродромы