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Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева - РИА Новости, 05.06.2025
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19:18 05.06.2025 (обновлено: 20:33 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021180757.html
Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева
Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки ВСУ на аэродромы. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки ВСУ на аэродромы."Его ударили. Он сам наносил удары, так что я это понимаю. Но его ударили сильно, и я не думаю, что он шутит", — сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.Путин дал понять, что у России нет выбора и она должна ответить. Последствия этого вряд ли будут приятными, считает Трамп.Накануне вечером главы государств провели телефонный разговор, он продлился больше часа. Президенты в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Американский лидер отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250605/ataki-2021135869.html
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киев, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева

Трамп заявил, что понимает Путина в связи с недавними атаками Киева на аэродромы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки ВСУ на аэродромы.
"Его ударили. Он сам наносил удары, так что я это понимаю. Но его ударили сильно, и я не думаю, что он шутит", — сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.
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Путин дал понять, что у России нет выбора и она должна ответить. Последствия этого вряд ли будут приятными, считает Трамп.
Накануне вечером главы государств провели телефонный разговор, он продлился больше часа. Президенты в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Американский лидер отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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