https://ria.ru/20250605/tramp-2021180757.html

Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева

Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на недавние атаки Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки ВСУ на аэродромы. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:18:00+03:00

2025-06-05T19:18:00+03:00

2025-06-05T20:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки ВСУ на аэродромы."Его ударили. Он сам наносил удары, так что я это понимаю. Но его ударили сильно, и я не думаю, что он шутит", — сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.Путин дал понять, что у России нет выбора и она должна ответить. Последствия этого вряд ли будут приятными, считает Трамп.Накануне вечером главы государств провели телефонный разговор, он продлился больше часа. Президенты в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Американский лидер отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250605/ataki-2021135869.html

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