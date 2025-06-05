https://ria.ru/20250605/tramp-2021179925.html

Трамп разочаровался в Маске

Трамп разочаровался в Маске - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп разочаровался в Маске

Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T19:13:00+03:00

2025-06-05T19:13:00+03:00

2025-06-06T00:43:00+03:00

дональд трамп

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илон маск

экономика

конфликт трампа и маска

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для него сделал."Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Президент также добавил, что у него раньше были хорошие отношения с Маском, но он не знает, так ли это сейчас.Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью".На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.

https://ria.ru/20250605/ekspert-2021043985.html

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дональд трамп, в мире, сша, илон маск, экономика, конфликт трампа и маска