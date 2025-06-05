https://ria.ru/20250605/tramp-2021177835.html
Трамп высказался о "Северном потоке — 2"
Трамп высказался о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 06.06.2025
Трамп высказался о "Северном потоке — 2"
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2". РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T18:57:00+03:00
2025-06-05T18:57:00+03:00
2025-06-06T01:55:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_0:0:1712:964_1920x0_80_0_0_00f96dc0fad4abff9bfec4fc92c7fd86.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2"."Помните, это я остановил "Северный поток – 2". Никто другой этого не сделал. А (экс-президент Джо) Байден сразу его одобрил", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов в Овальном кабинете.Он заявил, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и выразил надежду, что их экспорт войдет в будущую торговую сделку с Евросоюзом."У нас так много ресурсов… Надеюсь, это войдет в торговую сделку", — отметил он.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_191:0:1712:1141_1920x0_80_0_0_4145a23f0767dc824e3c370487a466cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Украина, В мире
Трамп высказался о "Северном потоке — 2"
Трамп заявил, что это он остановил проект "Северный поток — 2"