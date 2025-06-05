https://ria.ru/20250605/tramp-2021177835.html

Трамп высказался о "Северном потоке — 2"

Трамп высказался о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп высказался о "Северном потоке — 2"

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2". РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T18:57:00+03:00

2025-06-05T18:57:00+03:00

2025-06-06T01:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2"."Помните, это я остановил "Северный поток – 2". Никто другой этого не сделал. А (экс-президент Джо) Байден сразу его одобрил", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов в Овальном кабинете.Он заявил, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и выразил надежду, что их экспорт войдет в будущую торговую сделку с Евросоюзом."У нас так много ресурсов… Надеюсь, это войдет в торговую сделку", — отметил он.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html

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россия, сша, дональд трамп, украина, в мире