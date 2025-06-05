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Трамп высказался о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 05.06.2025 (обновлено: 01:55 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021177835.html
Трамп высказался о "Северном потоке — 2"
Трамп высказался о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 06.06.2025
Трамп высказался о "Северном потоке — 2"
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2". РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T18:57:00+03:00
2025-06-06T01:55:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2"."Помните, это я остановил "Северный поток – 2". Никто другой этого не сделал. А (экс-президент Джо) Байден сразу его одобрил", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов в Овальном кабинете.Он заявил, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и выразил надежду, что их экспорт войдет в будущую торговую сделку с Евросоюзом."У нас так много ресурсов… Надеюсь, это войдет в торговую сделку", — отметил он.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html
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россия, сша, дональд трамп, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Украина, В мире
Трамп высказался о "Северном потоке — 2"

Трамп заявил, что это он остановил проект "Северный поток — 2"

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил проект "Севетрыный поток — 2".
"Помните, это я остановил "Северный поток – 2". Никто другой этого не сделал. А (экс-президент Джо) Байден сразу его одобрил", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов в Овальном кабинете.
Он заявил, что США располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и выразил надежду, что их экспорт войдет в будущую торговую сделку с Евросоюзом.
"У нас так много ресурсов… Надеюсь, это войдет в торговую сделку", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДональд ТрампУкраинаВ мире
 
 
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