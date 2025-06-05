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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом о встрече нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:42:00+03:00
2025-06-05T12:42:00+03:00
2025-06-05T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом о встрече нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор. "Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, договорились ли президенты о встрече в ближайшее время, а также при каких условиях она могла бы состояться.
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Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: договоренностей о встрече между Путиным и Трампом нет