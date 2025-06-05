https://ria.ru/20250605/tramp-2020996182.html

Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

Президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:11:00+03:00

2025-06-05T03:11:00+03:00

2025-06-05T03:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в изданных президентских указах, говорится в документе американского лидера."Советник президента в консультации с генеральным прокурором и руководителем любого другого соответствующего исполнительного департамента или агентства должны расследовать в разрешенном законом объеме, вступили ли определенные лица в сговор с целью введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента", - говорится в документе.Согласно решению Трампа, должно быть проведено расследование того, когда автоподпись Байдена использовалась при подписании документов, включая указы о помиловании, исполнительные указы, президентские меморандумы или другие политические решения. Также должно быть установлено, кто именно распорядился использовать автоподпись.Кроме того, американский лидер распорядился установить "любую деятельность", направленную на то, чтобы намеренно скрыть от общественности информацию о психическом и физическом здоровье Байдена, а также наличие договоренностей между его бывшими помощниками с целью ложных публичных заявлений, завышающих способности экс-главы государства.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018147171.html

https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, джо байден, дональд трамп