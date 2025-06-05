https://ria.ru/20250605/tramp-2020994349.html

Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ

Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ

Терпение президента США Дональд Трамп к американскому предпринимателю Илону Маску лопается из-за критики последнего в адрес законопроекта, продвигаемого Белым... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:29:00+03:00

2025-06-05T02:29:00+03:00

2025-06-05T04:24:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Терпение президента США Дональд Трамп к американскому предпринимателю Илону Маску лопается из-за критики последнего в адрес законопроекта, продвигаемого Белым домом, пишет газета Wall Street Journal."Президент Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах", — отмечается в статье.По данным издания, отношения между президентом и бизнесменом стали напряженными."Старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним наступлением Маска. Непростой союз двух мужчин также оказался в напряжении из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидата Трампа на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана… Маск — близкий союзник Айзекмана — выступал за то, чтобы тот получил эту работу", — добавляется в материале.Как рассказал источник газеты, причиной критики законопроекта стало именно разочарование из-за истории с Айзекманом.Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для американской экономики и призвав остановить этот проект. Также предприниматель заявил, что этот документ нивелирует итоги его работы в госсекторе и чреват ростом дефицита бюджета.

https://ria.ru/20250604/mask-2020765659.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2020074102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса