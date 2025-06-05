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Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2025
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02:29 05.06.2025 (обновлено: 04:24 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2020994349.html
Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ
Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ
Терпение президента США Дональд Трамп к американскому предпринимателю Илону Маску лопается из-за критики последнего в адрес законопроекта, продвигаемого Белым... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:29:00+03:00
2025-06-05T04:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Терпение президента США Дональд Трамп к американскому предпринимателю Илону Маску лопается из-за критики последнего в адрес законопроекта, продвигаемого Белым домом, пишет газета Wall Street Journal."Президент Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах", — отмечается в статье.По данным издания, отношения между президентом и бизнесменом стали напряженными.&quot;Старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним наступлением Маска. Непростой союз двух мужчин также оказался в напряжении из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидата Трампа на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана… Маск — близкий союзник Айзекмана — выступал за то, чтобы тот получил эту работу&quot;, — добавляется в материале.Как рассказал источник газеты, причиной критики законопроекта стало именно разочарование из-за истории с Айзекманом.Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для американской экономики и призвав остановить этот проект. Также предприниматель заявил, что этот документ нивелирует итоги его работы в госсекторе и чреват ростом дефицита бюджета.
https://ria.ru/20250604/mask-2020765659.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА
Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ

WSJ: Трамп теряет терпение из-за критики Маском законопроекта о бюджете

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Терпение президента США Дональд Трамп к американскому предпринимателю Илону Маску лопается из-за критики последнего в адрес законопроекта, продвигаемого Белым домом, пишет газета Wall Street Journal.
"Президент Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах", — отмечается в статье.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 01:20
По данным издания, отношения между президентом и бизнесменом стали напряженными.
«

"Старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним наступлением Маска. Непростой союз двух мужчин также оказался в напряжении из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидата Трампа на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана… Маск — близкий союзник Айзекмана — выступал за то, чтобы тот получил эту работу", — добавляется в материале.

Как рассказал источник газеты, причиной критики законопроекта стало именно разочарование из-за истории с Айзекманом.
Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для американской экономики и призвав остановить этот проект. Также предприниматель заявил, что этот документ нивелирует итоги его работы в госсекторе и чреват ростом дефицита бюджета.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскНАСА
 
 
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