Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ
WSJ: Трамп теряет терпение из-за критики Маском законопроекта о бюджете
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Терпение президента США Дональд Трамп к американскому предпринимателю Илону Маску лопается из-за критики последнего в адрес законопроекта, продвигаемого Белым домом, пишет газета Wall Street Journal.
"Президент Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах", — отмечается в статье.
По данным издания, отношения между президентом и бизнесменом стали напряженными.
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"Старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним наступлением Маска. Непростой союз двух мужчин также оказался в напряжении из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидата Трампа на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана… Маск — близкий союзник Айзекмана — выступал за то, чтобы тот получил эту работу", — добавляется в материале.
Как рассказал источник газеты, причиной критики законопроекта стало именно разочарование из-за истории с Айзекманом.
Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для американской экономики и призвав остановить этот проект. Также предприниматель заявил, что этот документ нивелирует итоги его работы в госсекторе и чреват ростом дефицита бюджета.
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