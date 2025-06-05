Трамп впервые примет Мерца в Белом доме
Трамп обсудит с Мерцем Украину, тарифы, Ближний Восток и двусторонние отношения
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца — это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая.
Ожидается, что стороны обсудят украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, тарифную политику и двусторонние отношения. Переговоры пройдут в узком составе, после чего запланированы деловой обед и пресс-конференция. Канцлер прибудет в Вашингтон вечером в среду после ужина с главами федеральных земель и разместится в официальной резиденции Blair House — этот жест расценен в Берлине как знак уважения со стороны США.
По информации изданий Guardian и Euronews, Трамп и Мерц говорили по телефону не менее четырех раз за последние недели, в том числе трижды в кругу других европейских лидеров, обсуждая пути прекращения боевых действий на Украине. Между ними установились неформальные отношения: они уже перешли на общение без официальных титулов — "Дональд" и "Фридрих", что для немецкой политической культуры не характерно и, как отмечают европейские СМИ, свидетельствует о позитивном тоне их общения.
Тем не менее, атмосфера визита остается напряженной. Администрация Трампа ранее резко критиковала Германию за признание партии "Альтернатива для Германии" "доказанно экстремистской". Илон Маск — один из ближайших союзников Трампа — ранее открыто поддержал АдГ. В ответ Мерц заявил, что Германия не вмешивалась в американскую избирательную кампанию и ожидает аналогичной позиции в ответ от Вашингтона.
Кроме того, Германия надеется разрядить напряженность в торговой сфере — Трамп ранее пригрозил ввести 50% пошлины на импорт товаров из ЕС, но срок их вступления был отложен до 9 июля. По данным агентства Блумберг, Мерц намерен использовать предстоящую встречу для "тонкой дипломатической миссии", стремясь сохранить открытый диалог с США, но не уступать принципиальные позиции.
На фоне визита остается актуальным вопрос о продолжении поддержки Украины. На минувшей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что первые дальнобойные системы, произведенные на Украине при финансовом участии Германии, могут поступить в распоряжение ВСУ уже в ближайшие недели. Ранее Берлин подписал с Киевом соглашение о финансировании украинского производства вооружений и подтвердил планы по поставке новых систем ПВО и боеприпасов.
По оценкам аналитиков, от результатов встречи в Белом доме во многом будет зависеть будущее трансатлантических отношений. В Германии не исключают как дружественной атмосферы, по примеру визита президента Франции Эммануэля Макрона, так и сценария "публичной брани" — как это произошло во время февральской встречи Трампа с Владимиром Зеленским.