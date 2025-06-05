https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

За продолжение войны все будут платить Трампу

За продолжение войны все будут платить Трампу - РИА Новости, 05.06.2025

За продолжение войны все будут платить Трампу

Украинский кризис продолжает разводить в противоположных направлениях геополитические материки Соединенных Штатов и Европы, включая Великобританию. Не успели в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:00:00+03:00

2025-06-05T08:00:00+03:00

2025-06-05T08:00:00+03:00

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Украинский кризис продолжает разводить в противоположных направлениях геополитические материки Соединенных Штатов и Европы, включая Великобританию. Не успели в Брюсселе и Лондоне осознать тот факт, что Вашингтон теперь в противостоянии с Россией не столько союзник, сколько рыночный конкурент, как Дональд Трамп окончательно закрепил новую реальность. Президент США своим указом ввел обещанные ранее 50-процентные заградительные пошлины на импорт стали и продуктов сталелитейного производства.Основной удар пришелся на Канаду, Мексику и Бразилию как основных производителей, чьи заводы в изрядной степени завязаны на американский экспорт, но, как гласит русская народная пословица, в целом досталось всем сестрам по серьгам. Давайте разбираться с цифрами — ниже список основных поставщиков и размеры их профильной торговли с США (по мере убывания).Канада: объем профильного экспорта — 11,2 миллиарда долларов, из них вторичных продуктов переработки стали — 7,9 миллиарда, самой стали и проката — 1,3 миллиарда, материалов для сталеплавильной отрасли — два миллиарда долларов. Далее с соответствующей разбивкой идут Мексика (6,5 / 4,2 / 1,7 миллиарда / 598 миллионов долларов), Бразилия (5,2 / 2,8 / 58 миллионов / 2,3 миллиарда), Китай (5,2 / 1,8 / 3,3 миллиарда / 70 миллионов). Ну и так далее, отметим лишь, что в первую десятку жертв также попали Тайвань, Южная Корея, Япония, Индия, Вьетнам и Германия. Последняя нас интересует особенно.Из официальных данных Белого дома мы узнаем, что немецкие сталепромышленники до недавнего времени поставляли за океан совокупных профильных товаров и материалов на 2,9 миллиарда долларов, где два миллиарда приходилось на продукты переработки и изделия, 822 миллиона приносил экспорт товарной стали, еще 82 миллиона давали материалы для выплавки стали и железа. Это шестое место среди всех поставщиков в Штаты.Когда Дональд Трамп говорит, что, вводя пошлины, он защищает внутренних производителей, он слегка лукавит. Потому что в случае с соседними Канадой и Мексикой именно Штаты являются несомненной доминантой внутри торгово-рыночного образования USMCA. Объем ежемесячной выплавки стали американскими комбинатами варьируется в коридоре от шести с половиной до семи миллионов тонн твердой (нерафинированной) стали. В год это 81,4 миллиона тонн по итогам 2023-го. Для сравнения: Мексика за этот же период произвела 16,4 миллиона тонн, а Канада — 12,2. Так что внутри USMCA Дональд Трамп стремится не к защите своих металлургов, а к установлению фактически полной монополии — как минимум в Северной Америке, а также ведет открытый подрыв базовых отраслей экономики соседей. Ну просто потому, что может и ничего ему за это не будет.При этом, если опустить историю с верными вассалами вроде Японии и Тайваня, на первый план вновь выходят очень прохладные отношения Трампа с Евросоюзом и конфликт на Украине.Все те же цифры бюджетной статистики сообщают нам, что Германия является крупнейшей "домной" Европы. По итогам прошлого года немецкие металлургические концерны произвели 37,2 миллиона тонн нерафинированной стали, показав рост сразу на пять процентов. Как несложно догадаться, рост связан с раскручивающимся маховиком немецкого ВПК и госзаказом на выпуск артиллерийских снарядов и прочего убивающего железа. При этом Немецкая федерация стали (WV Stahl) тщательно подчеркивает, что этого мало и данный показатель все еще ниже пороговой планки в 40 миллионов тонн, то есть немецкая металлургия хоть и растет на украинской войне, но все еще находится в рецессии. И это притом что попутно немцы выпускают 24,3 миллиона тонн чугуна и 31,6 миллиона тонн горячего проката.Просто справочно. Далее внутри ЕС по объемам выплавки стали по мере убывания идут Италия, Испания, Франция, Австрия, Польша и Бельгия. Великобритания, где буквально на днях премьер Стармер провозгласил новую гонку перевооружения, чтобы противостоять России, в год льет всего 5,6 миллиона тонн стали. И если у немцев в этом секторе рост, то у британцев год к году — минус в 6,5 процента.И здесь мы подходим к главному.Вашингтон получил в свое безраздельное и бессрочное пользование все недра Украины и уже направил туда большую группу аудиторов. Якобы для проверки законности расходования американской военной и гуманитарной помощи, но сами украинские ресурсы пишут, что, скорее всего, новые хозяева приехали, так сказать, провести инвентаризацию реальных остатков. Белый дом устами Джей Ди Вэнса и Марко Рубио уже не раз обозначал, что видит свое дальнейшее участие в украинском конфликте исключительно в роли поставщика вооружений и распорядителя фондами.Европа и Великобритания, которые с лихим гиканьем влетали в войну с Россией под одобрительные аплодисменты США, теперь оказались в одиночестве. Американцы могут себе позволить регулировать степень своей вовлеченности в конфликт, а Брюссель, Париж, Берлин и Лондон — уже нет. И в рамках веры, что они могут нанести России поражение, и просто в пику "предателю Трампу". Более того, Кир Стармер и Фридрих Мерц не скрывают, что хотят использовать собственный ВПК в качестве катализатора экономического роста.Администрации Трампа это прекрасно известно и без публичных признаний, ведь это американцы создали текущий геополитический расклад. Берлин и Лондон вовсе не фигурально находятся в глубоком энергетическом кризисе, и собственные аналитики открыто предупреждают о достижении потолка стоимости производства (в Германии) и возможной тотальной деиндустриализации (в Британии). Коридор возможностей для достижения комплекса описанных выше целей у европейцев и британцев достаточно узок. Это необходимость поиска умеренно дорогих энергоносителей и наличие рынков сбыта — крайне желательно, помимо неплатежеспособной Украины.Энергетический базис промышленности в современном мире — это природный газ. Норвегия и Катар уже достигли пределов возможных поставок, и вентиль бытовых удобств и индустриальных возможностей Евросоюза буквально находится в руках американских производителей СПГ. Они, конечно, все сплошь частные, но, как показывает практика, всегда следуют строго в русле политики Вашингтона. Трамп в прямом смысле может регулировать стоимость мегаватт-часа для немецких и британских заводов, правда, на примере Мексики и Канады видно, что конкуренты ему не нужны.Сейчас США закрыли еще и свой рынок от импорта немецкой стали. Как говорят в боксе, чистая двойка в голову, оппонент плывет — можно добивать.Естественно, никто не будет рушить целые кластеры европейского производства, просто уважаемые американские партнеры теперь будут руководить не только Украиной, но еще немножечко и экономическим развитием Старого Света. А непонятливых будут добивать.

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

https://ria.ru/20250604/amerika-2020734930.html

https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html

https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, европа, великобритания, аналитика, канада, мексика, бразилия