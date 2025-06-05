https://ria.ru/20250605/tesla-2021188662.html

Котировки Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском

Котировки Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском - РИА Новости, 05.06.2025

Котировки Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском

Котировки акций Tesla снизились на 8,99 процента в результате публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 05.06.2025

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Котировки акций Tesla снизились на 8,99 процента в результате публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.В четверг на открытии торгов на Уолл-стрит в 09:30 по североамериканскому восточному времени (16:30 мск) акции Tesla стоили 323,87 доллара. По последним данным, они торгуются на уровне около 304 долларов, а двумя часами ранее их стоимость падала примерно до 302 долларов.Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) на прошлой неделе. Тогда бизнесмен отметил, что продолжит быть другом и советником президента.Тем не менее на днях глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".Трамп, со своей стороны, выразил разочарование предпринимателем, отметив, что многое сделал для него. Маск в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.

https://ria.ru/20250605/ekspert-2021043985.html

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tesla motors, в мире, илон маск, дональд трамп, сша