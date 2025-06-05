https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html

Малийские военные обвинили ГУР Украины в поддержке террористов

Малийские военные обвинили ГУР Украины в поддержке террористов - РИА Новости, 05.06.2025

Малийские военные обвинили ГУР Украины в поддержке террористов

ГУР МО Украины причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали, которые атаковали позиции ВС страны, при этом некоторые атаки осуществлялись... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:07:00+03:00

2025-06-05T14:07:00+03:00

2025-06-05T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ГУР МО Украины причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали, которые атаковали позиции ВС страны, при этом некоторые атаки осуществлялись непосредственно украинскими боевиками, сообщают местные СМИ со ссылкой на расследование малийских военных.Как отмечает издание Faso, во время одной из операций против джихадистов военные обнаружили документы, принадлежащие украинской разведке, и дрон с надписями на украинском языке."Все эти сведения указывают на непосредственную причастность зарубежных военных советников к подготовке и снабжении вооруженных группировок", - говорится в публикации.Пол данным портала Bamada, украинская военная разведка, судя по документам, активно сотрудничает с группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"*)."Украинские агенты координировали атаки террористов против ВС Мали..., предоставляли дроны с украинскими системами сброса и даже осуществляли атаки на малийские позиции с помощью FPV-дронов", - указано на сайте портала.Faso уточняет, что ГУР МО Украины поставляло местным террористам дроны Mavic 3, изготовленные на Украине. Отмечается, что дроны были доставлены в Мали через Мавританию для малийской повстанческой коалиции "Фронт освобождения Азавада" (FLA). Те в свою очередь передали часть техники террористам из JNIM.Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной.Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.Ранее Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20250403/ukrainua-2009105225.html

https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019499810.html

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украина, мали, в мире, мария захарова, юрий пивоваров, россия, аль-каида