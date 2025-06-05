https://ria.ru/20250605/terakty--2021122349.html

Двум боевикам ВСУ вынесли приговоры по делу о терактах в Курской области

Двум боевикам ВСУ вынесли приговоры по делу о терактах в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025

Двум боевикам ВСУ вынесли приговоры по делу о терактах в Курской области

Еще двое украинских военных осуждены на сроки до 16 лет за совершение терактов в Курской области, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:06:00+03:00

2025-06-05T16:06:00+03:00

2025-06-05T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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суджанский район

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Еще двое украинских военных осуждены на сроки до 16 лет за совершение терактов в Курской области, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) пулеметчику солдату Вадиму Рожкову и гранатометчику старшему солдату Сергею Стокозу . Они признаны виновными в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" часть 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что осенью 2024 года Рожков и Стокоза, вооруженные автоматами и гранатами, в целях совершения теракта в составе ВСУ незаконно вторглись на территорию России в Курской области. Рожков оборудовал наблюдательно-огневую позицию в районе села Ольговка Кореневского района, а Стокоза - в районе села Погребки Суджанского района, откуда они открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению, препятствовал их эвакуации. Подчеркивается, что приговором суда Рожкову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Стокозу - 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250531/kursk-2020137008.html

https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины