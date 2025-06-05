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При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово - РИА Новости, 05.06.2025
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово
Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:42:00+03:00
2025-06-05T08:42:00+03:00
2025-06-05T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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миллеровский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ночью Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. "В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Миллерово, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь , Происшествия
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово
Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА