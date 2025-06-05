Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/teletranslyatsiya--2021016007.html
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово - РИА Новости, 05.06.2025
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово
Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:42:00+03:00
2025-06-05T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
миллерово
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ночью Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. "В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
миллерово
ростовская область
миллеровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миллерово, ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Миллерово, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь , Происшествия
При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово

Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ночью Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМиллеровоРостовская областьМиллеровский районЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала