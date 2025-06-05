https://ria.ru/20250605/teletranslyatsiya--2021016007.html

При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово

При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово - РИА Новости, 05.06.2025

При обстреле ВСУ в Ростовской области нарушилась телетрансляция в Миллерово

Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:42:00+03:00

2025-06-05T08:42:00+03:00

2025-06-05T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

миллерово

ростовская область

миллеровский район

юрий слюсарь

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Телетрансляция нарушена в Миллерово Ростовской области после атаки БПЛА, повреждения также получили семь автомобилей, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ночью Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. "В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Также, по уточненным данным Слюсаря, в хуторе Сулин Миллеровского района повреждения получили семь автомобилей. В Миллерово на улице Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА, место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. Пострадавших среди людей нет, отметил врио главы региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

миллерово

ростовская область

миллеровский район

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