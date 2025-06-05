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Запад огорчает стремление Грузии освободиться из-под опеки, заявили в СВР
Запад огорчает стремление Грузии освободиться из-под опеки, заявили в СВР - РИА Новости, 05.06.2025
Запад огорчает стремление Грузии освободиться из-под опеки, заявили в СВР
Запад раздосадован стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:49:00+03:00
2025-06-05T14:49:00+03:00
2025-06-05T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Запад раздосадован стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "По поступающей в СВР информации, на Западе раздосадованы стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями. Особенно раздражает западников то, что Тбилиси - еще недавно, при М. Саакашвили, "локомотив демократизации" в Закавказье - все больше сворачивает на "авторитарный путь", ставя во главу угла национальные интересы", - говорится в сообщении СВР.
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в мире, грузия, россия, тбилиси, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Запад огорчает стремление Грузии освободиться из-под опеки, заявили в СВР
СВР: Запад раздосадован стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки