https://ria.ru/20250605/sud-2021177676.html

Суд не стал арестовывать обвиняемых по делу о гибели девочки в фонтане

Суд не стал арестовывать обвиняемых по делу о гибели девочки в фонтане - РИА Новости, 05.06.2025

Суд не стал арестовывать обвиняемых по делу о гибели девочки в фонтане

Суд не стал арестовывать обвиняемых по делу о гибели 13-летней девочки в фонтане, избрав для них меру пресечения в виде запрета определенные действий, сообщили... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:56:00+03:00

2025-06-05T18:56:00+03:00

2025-06-05T18:56:00+03:00

происшествия

россия

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Суд не стал арестовывать обвиняемых по делу о гибели 13-летней девочки в фонтане, избрав для них меру пресечения в виде запрета определенные действий, сообщили в СУСК по Белгородской области. Девочка 2 июня получила удар током у фонтана парке в поселка Томаровка и умерла. По данным следствия, в апреле 2025 года у фонтана была найдена неисправность, а для ремонта привлекли электромонтера, у которого не было соответствующей квалификации. В результате его работы произошла утечка тока, что позже привело к гибели ребенка. Обвиняемыми по делу проходят глава администрации поселка, бывший директор МБУ "Благоустройство Яковлевского округа" и электромонтер. "Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении... обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и превышении должностных полномочий (пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ, пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Не согласившись с ходатайством следствия и не приняв во внимание озвученные в них доводы, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. В отношении электромонтера, обвиняемого только в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, судом также избрана мера пресечения в виде запрета определенные действий.

https://ria.ru/20250531/devochki-2020182782.html

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происшествия, россия, белгородская область