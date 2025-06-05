https://ria.ru/20250605/sud-2021079153.html

Жителей Тульской области осудили за вымогательства, грабежи и разбои

Жителей Тульской области осудили за вымогательства, грабежи и разбои - РИА Новости, 05.06.2025

Жителей Тульской области осудили за вымогательства, грабежи и разбои

Пятерых жителей города Белев Тульской области осудили на сроки от 9 до 18 лет лишения свободы за совершенные в составе организованной группы вымогательства,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:16:00+03:00

2025-06-05T13:16:00+03:00

2025-06-05T14:00:00+03:00

тульская область

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ТУЛА, 5 июн – РИА Новости. Пятерых жителей города Белев Тульской области осудили на сроки от 9 до 18 лет лишения свободы за совершенные в составе организованной группы вымогательства, грабежи и разбои, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Государственные обвинители органов прокуратуры региона поддержали в суде обвинение по уголовному делу в отношении пяти жителей г. Белева в возрасте от 22 до 35 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении в составе организованной группы, с применением насилия и угрозой его применения преступлений, предусмотренных п. "а". ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества), п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, удалось доказать, что житель города Белев в июне 2022 года создал организованную группу для совершения вымогательств, разбоев и грабежей, чтобы систематически получать преступный доход. В состав группы вошли пятеро ранее знакомых ему земляков. Установлено, что с июня 2022 года по март 2023 года соучастники совершили 12 преступлений с применением насилия или угрозой его применения, тем самым похитив имущество граждан на сумму свыше 200 тысяч рублей. Участников организованной группы задержали и арестовали сотрудники УФСБ и УМВД России по Тульской области. "С учётом позиции государственных обвинителей суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 9 до 18 лет, отбывать которое они будут в исправительной колонии строгого режима. Двум осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 и 2 два года соответственно. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

https://ria.ru/20250604/vymogatelstvo-2020858158.html

https://ria.ru/20250416/dengi-2011686496.html

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тульская область, россия, белев, общество