https://ria.ru/20250605/sud-2021053934.html
Суд выдал санкцию на обыск у экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
Суд выдал санкцию на обыск у экс-главы криптобиржи Binance в СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
Суд выдал санкцию на обыск у экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
Замоскворецкий суд Москвы выдал следствию санкцию на обыск у заочно арестованного в РФ по делу о мошенничестве бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:42:00+03:00
2025-06-05T11:42:00+03:00
2025-06-05T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы выдал следствию санкцию на обыск у заочно арестованного в РФ по делу о мошенничестве бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что ходатайство следствия о проведении обыска, не терпящего отлагательств, было удовлетворено 19 мая, через три дня после того, как этот же суд избрал Смеркису заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит арест на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Мужчине вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
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происшествия, россия
Суд выдал санкцию на обыск у экс-главы криптобиржи Binance в СНГ
Суд выдал санкцию на обыск у экс-главы криптобиржи Binance в СНГ Смеркиса
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы выдал следствию санкцию на обыск у заочно арестованного в РФ по делу о мошенничестве бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что ходатайство следствия о проведении обыска, не терпящего отлагательств, было удовлетворено 19 мая, через три дня после того, как этот же суд избрал Смеркису заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит арест на срок два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции.
Мужчине вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.