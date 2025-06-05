https://ria.ru/20250605/sud-2020998722.html

Гендиректор ГК "Пикет" получил срок за незаконную банковскую деятельность

Гендиректор ГК "Пикет" получил срок за незаконную банковскую деятельность - РИА Новости, 05.06.2025

Гендиректор ГК "Пикет" получил срок за незаконную банковскую деятельность

Генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов и финансовый директор Виктория Антонова, которые являются фигурантами уголовного дела о поставке некачественных... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:25:00+03:00

2025-06-05T04:25:00+03:00

2025-06-05T04:26:00+03:00

происшествия

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов и финансовый директор Виктория Антонова, которые являются фигурантами уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, в прошлом году получили по два года колонии по статье о незаконной банковской деятельности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Московский суд в октябре прошлого года назначил Есипову и Антоновой по два года колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Суть уголовного дела не сообщается. Согласно картотеке суда, Есипову и Антоновой вменили пункты а,б части 2 статьи 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Также вместе с ними осудили фигуранта по фамилии Свистунов. По данным РИА Новости, последний получил условный срок. В понедельник Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов на данный приговор и оставил его в силе. Защита в своих апелляционных жалобах, в частности, настаивала на том, что ущерб, причиненный преступлением, был полностью погашен. В настоящее время по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов завершено предварительное следствие, защита продолжает знакомиться с его томами, после чего в отношении фигурантов утвердят обвинительное заключение и дело направят в суд для рассмотрения по существу. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Вместе с ними на скамье подсудимых находится начальник службы безопасности группы компаний "Пикет" Михаил Кальченко, ему вменяют только мошенничество. Согласно судебным документам, Есипов и Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу. Все, кроме Портянникова находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html

https://ria.ru/20250301/rassledovanie-2002393001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московский городской суд