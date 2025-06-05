https://ria.ru/20250605/sud-2020994067.html

Суд в Колорадо запретил депортировать семью подозреваемого в теракте

Суд в Колорадо запретил депортировать семью подозреваемого в теракте - РИА Новости, 05.06.2025

Суд в Колорадо запретил депортировать семью подозреваемого в теракте

Федеральный судья в американском штате Колорадо временно запретил сотрудникам миграционных служб депортировать семью Мохамеда Сабри Солимана, подозреваемого в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:26:00+03:00

2025-06-05T02:26:00+03:00

2025-06-05T02:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральный судья в американском штате Колорадо временно запретил сотрудникам миграционных служб депортировать семью Мохамеда Сабри Солимана, подозреваемого в теракте в городе Боулдер, сообщает телеканал CBS. Ранее газета New York Times сообщала, что госдеп отозвал визы жены Мохамеда Сабри Солимана и его пятерых детей, Белый дом пригрозил их депортацией. "Окружной судья США Гордон Галлахер вынес краткосрочное решение в пользу Хайем эль-Гамаль, жены Мохамеда Солимана, и их детей с целью сохранения юрисдикции суда в отношении дела", - говорится в материале. Как отмечает телеканал, судья добавил, что депортация родственников подозреваемого без должного судебного разбирательства "может нанести непоправимый вред". Ранее западные СМИ сообщали, что 1 июня в городе Боулдер штата Колорадо в результате нападения во время демонстрации в поддержку израильских заложников в секторе Газа пострадали 15 человек в возрасте от 25 до 88 лет. Один из них находится в критическом состоянии. Нападавший использовал самодельное воспламеняющееся устройство и выкрикивал пропалестинский лозунг. Как писала газета New York Times со ссылкой на данные правоохранительных органов, подозреваемый Мохамед Сабри Солиман рассказал следствию, что планировал нападение в течение года и использовал "коктейли Молотова", поскольку не смог купить огнестрельное оружие. По словам задержанного, он научился стрелять из пистолета на занятиях по скрытому ношению оружия, но был вынужден изменить свой план нападения после того, как ему запретили покупать оружие из-за его иммиграционного статуса. Директор ФБР Кэш Патель назвал произошедшее целенаправленной террористической атакой. Президент США Дональд Трамп уже пообещал, что террористические атаки будут преследоваться по всей строгости закона.

https://ria.ru/20250602/boulder-2020358853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колорадо, сша, кэш патель, дональд трамп, фбр