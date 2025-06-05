https://ria.ru/20250605/student-2021056187.html

В Самаре студент разработал программу для проверки уголовных дел

В Самаре студент разработал программу для проверки уголовных дел - РИА Новости, 05.06.2025

В Самаре студент разработал программу для проверки уголовных дел

Студент-юрист из Самарского университета имени Королева разработал первую в стране компьютерную программу, которая поможет прокурорам, следователям и судьям... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:54:00+03:00

2025-06-05T11:54:00+03:00

2025-06-05T11:54:00+03:00

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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Студент-юрист из Самарского университета имени Королева разработал первую в стране компьютерную программу, которая поможет прокурорам, следователям и судьям выявлять возможные ошибки в уголовных делах, сообщили в пресс-службе вуза. "Данная программа представляет собой электронную методику поэтапной проверки уголовного дела, расследование которого уже завершено, для выявления возможных ошибок и нарушений, допущенных следственными органами в ходе следствия. Такая проверка проводится прокурором, когда расследованное уголовное дело с обвинительным заключением поступает в прокуратуру для принятия решения о дальнейшем направлении дела в суд", - сообщил студент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Самарского университета Валерий Яхункин. Студент-разработчик отметил, что сама программа не находит ошибок, а лишь подсказывает и напоминает пользователю, в каких моментах расследования дела могли быть допущены нарушения. Программа написана на языке Python и работает на обычных компьютерах с операционкой Windows. Студенту помогали в разработке доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Самарского университета Юлия Кувалдина и сотрудник самарской прокуратуры. "Каких-либо аналогов этой программы в России на данный момент нет. Разработка, несомненно, обладает элементами научной новизны и направлена на оптимизацию деятельности прокурорских работников при принятии ими решений по расследованному уголовному делу", - сообщила Кувалдина. При этом она считает, что программа может быть полезна не только для прокуроров, но и для руководителей следственных органов и судов. Электронный помощник пригодится следователям при принятии решения о согласовании обвинительного заключения, а судьям - при подготовке к судебному заседанию, оценке имеющихся сведений для вынесения приговора. Разработку уже успешно опробовали в различных правоохранительных и судебных органах Самарской области. Сейчас обсуждается вопрос о возможном использовании программы в региональном СУСК РФ.

https://ria.ru/20250604/sber-2020890761.html

https://ria.ru/20250603/tsipr-2020756779.html

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россия, самарская область, самарский университет, самара, технологии